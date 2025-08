Professoressa in pensione uccisa in Valtellina: fermato il marito

L’uomo, già arrestato in passato per maltrattamenti in famiglia, è ora sotto interrogatorio

Tragedia nella tarda serata di ieri in Valtellina, dove una donna di 75 anni, insegnante in pensione, è stata uccisa nella sua abitazione. La vittima, di nazionalità italiana, viveva insieme al marito, un uomo di origine marocchina più giovane di lei, che è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo aveva già precedenti legati a episodi di maltrattamenti in famiglia. Sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’omicidio e il movente. La comunità locale è sconvolta per l’accaduto, mentre le autorità invitano a mantenere il massimo riserbo in attesa di ulteriori sviluppi.