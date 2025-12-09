Professoressa ritrova borsa con contanti e documenti: la riconsegna in caserma. L'abbraccio inaspettato con la proprietaria disperata

"L’onestà è un pilastro della mia vita"

Una professoressa ferrarese da poco trasferita a Rimini, Caterina Bonazza, ha ritrovato nel parco di Lagomaggio una borsa abbandonata contenente portafoglio, documenti e diverse banconote da 50 euro. Dopo aver avvisato il 112, ha deciso di portare personalmente tutto ai carabinieri.

Proprio mentre consegnava la borsa in caserma, è arrivata la proprietaria, una giovane lavoratrice sarda disperata per lo smarrimento. L’incontro casuale ha creato un momento di forte emozione: la ragazza ha riabbracciato i propri effetti personali e ringraziato commossa la prof, che ha ricevuto anche un piccolo dono in segno di gratitudine.

«L’onestà è un pilastro della mia vita» ha detto la docente, elogiata anche dai militari. Un episodio che racconta un raro ma prezioso gesto di civiltà.