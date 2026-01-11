"Profondo Nord": l’impresa in bici di Stefano Pagliarani diventa un documentario

Il viaggio in solitaria da Rimini a Capo Nord in un film: doppia proiezione tra Santarcangelo e Rimini

L’impresa ciclistica di Stefano Pagliarani, partita da Santa Giustina e culminata a Capo Nord (ne abbiamo parlato qui), diventa un documentario. Si intitola “Profondo Nord” ed è il racconto visivo di un viaggio estremo compiuto all'età 68 anni, interamente autoprodotto e girato con macchina a mano dallo stesso Pagliarani, lungo migliaia di chilometri tra fatica, solitudine e paesaggi mozzafiato.

Il film segue tutte le tappe di questa avventura: dall’entroterra riminese verso il Nord Italia, l’attraversamento delle Alpi, della Slovenia quindi Austria e Germania, la Danimarca, i paesi baltici, la lunga risalita della Svezia, il passaggio in Finlandia, fino alla Norvegia e all’arrivo simbolico a Capo Nord, punto estremo del continente europeo al quale è dedicata l'ultima emozionante mezz'ora. "Viaggio ai confini dell'Europa scoprendo se stessi...in bici" recita il sottotitolo del film. Un percorso fisico ma anche interiore, fatto di resistenza, incontri e silenzi.

Il documentario, della durata di un'ora e 40 circa, sarà presentato in due appuntamenti pubblici che offriranno al pubblico l’occasione di rivivere il viaggio e dialogare direttamente con Pagliarani prima e dopo la proiezione.

Giovedì 15 gennaio alle 20:30 al Supercinema di Santarcangelo

Lunedì 19 gennaio alle 16:00 presso la Biblioteca comunale Gambalunga di Rimini

“Profondo Nord” è curato da Mauro Barati, che ha seguito il montaggio e le musiche. Due occasioni speciali per scoprire non solo un’impresa sportiva fuori dal comune, ma anche il valore umano di un viaggio così emozionante.