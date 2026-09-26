Promette un lavoro e la costringe a un rapporto sessuale, la denuncia di una 25enne

Chiesti il rinvio a giudizio per un 32enne

Una 25enne avrebbe accettato di seguire da Bologna a Rimini un connazionale di 32 anni, convinta dalla promessa di un lavoro. Secondo la Procura, una volta arrivati in città l’uomo l’avrebbe condotta in un capannone, chiudendo il portone a chiave, e poi in un ufficio, dove avrebbe avuto un rapporto sessuale con lei nonostante la sua opposizione.

La giovane è riuscita a fuggire e ha denunciato l’accaduto alla Polizia. I fatti risalgono al dicembre 2023. Il 32enne, difeso dall’avvocato Giacomo Fornaciari, è accusato di violenza sessuale. Il pm Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio: l’udienza preliminare è fissata per ottobre davanti al gup Andrea Falaschetti. La presunta vittima è assistita dall’avvocato Riccardo Bentley.

L’accusa si basa anche sull’incidente probatorio svolto dalla donna nel novembre dello scorso anno.