Promozione D: clamoroso tris in vetta. Crolla la Savignanese con la Stella, Misano corsaro in trasferta

Il Riccione sconfitto 2-0 dal San Pietro in Vincoli, pari tra Bellariva e Novafeltria, Bakia corsaro a Bellaria

A cura di Riccardo Giannini

Incredibile equilibrio nel girone D di Promozione. Dopo undici giornate sono tre le squadre in vetta: il Misano torna a sorridere, espugnando 2-1 Gambettola grazie alle reti dell'ex giovanili Rimini Bacchiocchi e Camara. Il Cervia supera il classe 1-0 con il gol di Bullini, mentre è clamorosa la sconfitta della Savignanese, che subisce 4 reti sul campo della Stella. Al 4' è già 1-1 con gol iniziale di Gabrielli per i locali e pari di Bottini, poi la Stella trova il vantaggio al 37' con Fantini. Nella ripresa l'autogol di Guidi e il rigore di Belloni rendono più rotondo il punteggio. La Stella e il Bakia, vittorioso in casa del Bellaria Igea Marina, si portano a quota 19 punti, a -3 dalla vetta, a +2 sul Novafeltria che dopo la sconfitta con il Roncofreddo, viene fermato sul pari per 0-0 dal Bellariva. Cade anche il Roncofreddo, superato 2-1 dal Civitella, mentre il San Pietro in Vincoli conquista tre punti chiave per la salvezza, regolando 2-0 il Riccione. Infine il Diegaro risponde presente e si impone 3-1 in trasferta a Bagnacavallo.

Gambettola - Misano 1-2

GAMBETTOLA: Smeraldi, Marconi (20' st Rushiti), Zannoli, Diedhiou, Raimondi, Cicognani, Gessi (8' st Orioli), Chiaruzzi (40' st Dhepa), Longobardi, Pertutti, Turci (29' st Torroni). A disp.: Foiera, Beaulardi, Piraccini, Loreto, Bucchi. All.: Rossi.

MISANO: Conti, Di Pollina, Bacchiocchi (42' st Cecci), Gudenzoni, Rossi, Valeriani, Tamagnini, Kolpachkov, Camara, Alvisi (11' st Simoncelli), Maltoni (26' st Pasos). A disp.: Orsini, Cesarini, Laro, Tamai, D'Adamo Sandri, Castro. All.: Muratori.

ARBITRO: Trevisani di Ferrara.

RETI: 34' pt Bacchiocchi, 45' pt Longobardi, 25' st Camara.

AMMONITI: Zannoli, Raimondi, Cicognani, Pertutti, Valeriani, Simoncelli, Pasos.

Stella - Savignanese 4-1

STELLA: Temeroli, Maioli (35' st Zavaglia), Celli, Belicchi, Gabrielli, Tani, Marconi, Betti (42' st Berardi), Marchini (36' st Ulloa Brito), Pigozzi, Fantini (24' st Belloni). A disp.: Ferri, Guidomei, Alvisi, Cicchetti, D'Achille. All.: Bianchi.

SAVIGNANESE: Forti, Possenti (1' st Alberighi), Mazza, Guidi, Tisselli, Lombardi, Altieri (30' st Bullini), Nicolini (8' st Paganini), Angeli (36' st Bernardi), Gravina, Bottini (19' pt Pianini). A disp.: Zannoni, Scarponi, Ridolfi, Magnani. All.: Zagnoli.

ARBITRO: Crociani di Cesena.

RETI: 3' pt Gabrielli, 4' pt Bottini, 37' pt Fantini, 8' st Guidi (aut.), 31' st Belloni (rig.)

AMMONITI: Pigozzi, Betti, Celli.

ESPULSI: 45' st Altieri (dalla panchina)

Bellariva - Novafeltria 0-0

BELLARIVA: Starna, Zighetti, S.Ronci, Magrotti (20' st Russo), Cruz, Tonini, Medi, G.Zamagni, Piastra (26' st Vari), Marchionna (43' st Berlini), Bargelli. A disp.: Fontana, D.Zamagni, F.Ronci, Gennari, Rattini, Pauri. All.: Morolli.

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra (40' pt Nucci), A.Pavani (32' st Garcia), Medici (39' st Pavani T.), Renzi, Giacobbi, Piva, Castellani, Canini (32' st Frihat), Camara, Astolfi (32' st Galli). A disp.: Tani, Giorgini, Sacchini, Sebastiani. All.: Mancini.

ARBITRO: Martini di Ravenna.

AMMONITI: Piva, Piastra, Tonini, A.Pavani, Cruz, Marchionna, G.Zamagni, Canini, Russo, Medi, Frihat.

ESPULSI: 19' st Guerra (dalla panchina)

Bellaria Igea Marina - Bakia 0-3

BELLARIA: Tosi, Cristiani, Kasalla, Righini, Zammarchi, Zamagni, Conti, Loi, Vitali, Loi, D'Elia, Facondini. A disp.: Matricardi, Pasolini, Carbonara, Caverzan, Grossi, D'Orsi, Falchero, Casali, Zarrelli. All.: D.Caverzan.

BAKIA: Hysa, Qatja (25' st Angelini), Bandieri, Fiaschini, Foschi, Polini, Bravaccini, Guagneli (47' Quadrelli), Giunchi (10' st Fe.Nava), Toromani (16' st Canarecci), Lorenzini (31' st Grassi). A disp.: Giustore, Baroni, Fr.Nava, Ronchi. All.: Durante.

ARBITRO: Fanucci di Forlì.

RETI: 21' pt Lorenzini, 33' st Guagneli (rig.), 49' st Grassi.

AMMONITI: Foschi, Bravaccini, Toromani, Fiaschini.

Spiv - Riccione 2-0

SPIV: Baldassarri, Borgini, Agostini (37' st Maretti), Zoffoli, Zoli, Boschi, Montanari Gatti, Lombardi, Montemaggi (29' st Tombetti), Casadio (23' st Gambini), Otoe (17' st Cozzino). A disp.: Santillo, Gollinucci, Castagnoli, Mboup, Lorenzi. All.: Biserni.

RICCIONE: Crescentini, Difino (32' st Fraternali), Giunchi (1' st Ambrosini), Manfroni, Sottile (41' st Beoli), Serafini, Diop (32' st Mussoni), Tonini, Pasolini, Cremonini, Bellavista (1' st Labudiak). A disp.: Della Rosa, Greco, Groppi, Shehi. All.: Mugellesi.

ARBITRO: Zoffoli di Cesena.

RETI: 30' pt Boschi, 34' pt Lombardi.

AMMONITI: Zoli, Borgini, Difino, Sottile, Manfroni.

ESPULSI: 41' st Crescentini.

Roncofreddo - Civitella 1-2

RONCOFREDDO: Fabbri, Ventrucci, Zanni (23' st Nicolini), Scarcella (25' st Fellini), Scarponi, Lessi, Toure, Kurti (14' st Guiducci), Vivo, St. Brigliadori, Collini (14' st Brighi). A disp.: Solazzo, Barducci, Borioni, Urbinati. All.: Freschi.

CIVITELLA: Ventrucci, Giulianini, Facciani, Poggi, Ricci, Bergamaschi, Gregori, Rabiti, Lucarelli, Fazzini, De Pascalis (25' st De Pascalis). A disp.: Olivucci, Shotwell, Biondini, Bastianelli, Mazzoni, Ruscelli, Nannetti, Barducci. All.: Gardini.

ARBITRO: Nuzzo di Forlì.

RETI: 46' pt Bergamaschi, 18' st Gregori, 35' st Vivo.

AMMONITI: Bergamaschi, Facciani.

Altre gare

Bagnacavallo - Diegaro 1-3 (23' pt Mazzuoli, 35' pt Donati, 42' pt Camara, 46' st Tamburini)

Cervia United - Classe 1-0 (24' st Bullini)

Riposa: Reno

Classifica

Cervia, Savignanese e Misano 22, Bakia e Stella 19; Novafeltria 17, Roncofreddo, Diegaro e Gambettola 15, Riccione 14, Spiv 13; Bellaria e Reno 10, Civitella 9, Bellariva 8; Bagnacavallo 7, Classe 3