Promozione D: Savignanese e Misano, vittorie in trasferta. Novafeltria, impresa a Cervia

Il Riccione rifila sei reti al Bellaria Igea Marina

di Riccardo Giannini

Nella 13esima giornata del girone B di Promozione impresa del sorprendente Novafeltria, che espugna 2-1 il campo del Cervia, grazie alle reti di Galli e Astolfi. Dietro alla coppia in vetta, Savignanese e Misano, si trovano così a -5 ben quattro squadre: il Bakia, il Cervia, il Novafeltria e la Stella, che nonostante le assenze riesce a regolare 1-0 il fanalino di coda Classe. A segno il centrocampista Fantini. Torniamo alle due duellanti in vetta: la Savignanese rimonta il Bagnacavallo e porta a casa la vittoria con il punteggio di 2-1, più secco il successo del Misano sul campo della Reno, anche se i gol arrivano nel finale: apre Di Pollina, arrotondano Rossi su rigore e Pasos, per il 3-0 finale. Il Riccione ritrova la vittoria dopo due partite, superando 6-0 un Bellaria Igea Marina falcidiato dalle assenze. Manuele Pasolini e Tonini firmano una doppietta a testa, così i riccionesi raggiungono quota 18 assieme al Roncofreddo e al Diegaro.

Cervia United - Novafeltria 1-2

CERVIA UNITED: Fusconi, Maltoni, Rizzo, Mazzotti, Vesi, A.Mazzarini, Zoffoli (5' st Masciullo), L.Merloni (13' st Drudi), Valdinoci, Melandri, Bullini (37' st F.Mazzarini). A disp.: Borrillo, B.Merloni, Biondi, Di Gilio, Gazzoni, Aruta. All.: Montanari.

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra (43' st T.Pavani), A.Pavani, Nucci, Renzi, Giacobbi, Piva, Castellani (40' st Semprini), Canini (21' st Astolfi), Sebastiani (16' st Frihat), Galli (36' st Giorgini). A disp.: Olivieri, Paesini, Ciccioni, Camara. All.: Mancini.

ARBITRO: Zullo di Bologna.

RETI: 15' pt Galli, 32' st Astolfi, 41' st Melandri.

AMMONITI: Mazzotti, Vesi, A.Pavani, Nucci, Piva.

Reno - Misano 0-3

RENO: Golinucci, Gabelli, Lizambri (1' st Giordano), Podo (27' st Andrini), Alberi, Corrado, Cobrescu, Bottini, Quarta (21' st Sow), Muratori (35' st Taddei), Bagnolini (21' st De Rose). A disp.: Lenzi, Massa, Kema, Patti. All.: Benedetti.

MISANO: Conti, Fabbri, Bacchiocchi (35' st Pasos), Cecci, Rossi, Valeriani, Tamagnini (40' st Cesarini), Kolpachkov (38' st Laro), Camara (22' st Villanova), Simoncelli (32' st Alvisi), Di Pollina. A disp.: Orsini, Gudenzoni, D'Adamo Sandri, Castro. All.: Muratori.

ARBITRO: Grisendi di Reggio Emilia.

RETI: 25' st Di Pollina, 30' st Rossi (rig.), 47' st Pasos.

AMMONITI: Bacchiocchi, Podo, Giordano.

ESPULSI: 35' st De Rose.

Bellaria - Riccione 0-6

BELLARIA: Tosi, Grossi (5' st Caverzan), Carbonara (1' st Muci), Righini, Zammarchi (1' st Falchero), L.Pasolini, Cristiani, Zamagni, Vitali (18' st Ferella), Conti (5' st Casali), Kasalla. A disp.: Malerba, Greco, Stecca, D.Polverelli. All.: D.Caverzan.

RICCIONE: Crescentini, Labudiak, Giunchi, Manfroni, Matteoni, Serafini, Tonini (7' st Greco), Mussoni (20' st Fraternali), M.Pasolini (33' st Groppi), Cremonini (20' st Bellavista), Pierri (7' st Ambrosini). A disp.: Beoli, Protti, Trianni, T.Polverelli. All.: Mugellesi.

ARBITRO: Martini di Ravenna.

RETI: 26' pt Cremonini, 34' pt M.Pasolini, 42' pt e 1' st Tonini, 6' st M.Pasolini (rig.), 11' st L.Pasolini (aut.).

AMMONITI: Righini, Pierri, Kasalla.

Stella - Classe 1-0

STELLA: Ferri, Maioli (7' st Zavaglia), Betti (37' st Guidomei), Belicchi, Cicchetti (13' st Tentoni), Alvisi, Marconi, Fantini (13' st Bartolani), Marchini, Pigozzi, Belloni (25' st Ulloa Brito). A disp.: Amaducci, Belletti, Berardi, Greppi. All.: Bianchi.

CLASSE: Zollo, Stefani, Cavallari, Ragazzini, Santarelli (1' st Bevitori), Padoan (30' st Bazzocchi), Balaj (20' st Ricciardi), Renzi, Andalò, Polidori, Andreani. A disp.: Roncagli, Gallegati, Sassi, Baldari, Balzani. All.: Mariani.

ARBITRO: Hlovyak di Bologna.

RETI: 31' pt Fantini.

AMMONITI: Belicchi, Andalò, Tentoni, Ragazzini, Bevitori.

Altre gare

Bagnacavallo - Savignanese 1-2 (36' pt Calderoni, 48' pt Angeli, 10' st Possenti)

Spiv - Civitella 2-1 (33' pt Boschi, 45' pt Maretti, 24' st Gregori)

Riposa: Diegaro

Anticipi

Bellariva - Roncofreddo 0-1

BELLARIVA: Starna, Fabbri (40' pt Gennari), Bordoni, G.Zamagni (21' st Russo), Fini, Tonini, Zighetti, Medi, Piastra (29' st Berlini), Marchionna (35' st Rattini), Bargelli. A disp.: Fontana, S.Ronci, Magrotti, F.Ronci, Morolli. All.: D.Morolli.

RONCOFREDDO: Fabbri, Ventrucci, Scarponi, Si.Brigliadori (48' st Urbinati), Guiducci, Lessi, Kurti (37' st Fellini), Scarcella (13' st Khayat), Vivo (25' st Collini), St.Brigliadori, Brighi (25' st Toure). A disp.: Cirongu, Barducci, Zanni, Nicolini. All.: Freschi.

ARBITRO: Fornabaio di Ravenna.

RETI: 21' pt St.Brigliadori.

AMMONITI: Lessi, Si.Brigliadori.

Gambettola - Bakia 1-2

GAMBETTOLA: Foiera, Marconi (28' st Falaschi), Beaulardi (46' st Mustafa), Rushiti (41' st Dhepa), Raimondi, Cicognani, Piraccini, Pertutti, Zavatta (24' st Torroni), Longobardi, Orioli. A disp.: Smeraldi, Zannoli, Turci, Bucchi. All.: Rossi.

BAKIA: Hysa, Qatja, Bandieri, Fiaschini, Polini, Canarecci, Vitalino (43' st Grassi), Bravaccini, Lorenzini (22' st Giunchi), Toromani (48' st Quadrelli), Fe.Nava (28' st Guagneli). A disp.: Giustore, Baroni, Fr.Nava, Bonoli, Pulzetti. All.: Durante.

ARBITRO: Stano di Modena.

RETI: 10' pt Vitalino, 16' pt Zavatta, 17' st Lorenzini.

AMMONITI: Pertutti, Bravaccini, Lorenzini.

Classifica

Misano e Savignanese 28, Novafeltria, Cervia, Bakia e Stella 23; Riccione, Roncofreddo e Diegaro 18; Spiv 16, Gambettola 15; Civitella 12, Bellaria 11, Reno 10, Bellariva 8; Bagnacavallo 7, Classe 4.