Promozione D: Savignanese replica al Misano, ruggito Novafeltria e Riccione

Il Diegaro fermato 0-0 sul campo del Bellariva, il Gambettola espugna 1-0 Bellaria

a cura di Riccardo Giannini

Il girone D di Promozione continua a registrare al vertice il duello tra Misano e Savignanese. Nell'anticipo di sabato, il Misano supera 1-0 un ostico Roncofreddo, che si conferma matricola piuttosto attrezzata. A decidere è un gol di Torsani, ben servito da Simoncelli. La risposta della Savignanese, sul campo del Civitella, è da squadra matura: due gol di Nicolini e Protti nei primi sei minuti, poi a segno Mazza e Gravina per il definitivo 4-0. Nella quinta giornata erano attese risposte anche da Novafeltria e Riccione, risposte che sono arrivate. Il Novafeltria ha superato 5-1 il Bakia, con l'attaccante Canini che ha finalmente rotto il digiuno, segnando un pregevole gol di testa e facendo bis nel finale. Da segnalare le altre reti segnate tutti da calciatori di Novafeltria: Piva, Giacobbi e il giovane Giorgini. Anche il Riccione ha ritrovato vittoria e sorriso, regolando 2-0 il Classe con le reti di Ambrosini e Pierro. Nuovo pari per il Diegaro, sul difficile campo di Bellariva. L'esperto Longobardi regala al Gambettola la vittoria sul campo del Bellaria Igea Marina, che rimane il fanalino di coda del campionato. Il Gambettola invece si affaccia alle zone alte della classifica: non male, per il giovane gruppo affidato a mister Rossi e guidato dai veterani Longobardi e Foiera.

Bellaria Igea Marina - Gambettola 0-1

BELLARIA IGEA MARINA: Berardi, Grossi (32' st Caverzan), Kasalla (17' st D'Orsi), Zammarchi, Zanotti, Pasolini, Cristiani (27' st D'Elia), Righini, Vitali (4' st Zarrelli), Facondini (39' st Loi), Muci. A disp.: Tosi, Carbonara, Zamagni, Conti. All.: D'Agostino.

GAMBETTOLA: Foiera, Marconi, Zannoli, Diedhiou, Raimondi, Cicognani, Camaj, (28' st Gessi), TUrci, Zavatta (36' st Loreto), Longobardi (46' st Torroni), Pertutti. A disp.: Pellegrini, Piraccini, Beaulardi, Rushiti, Mustafà, Dhepa. All.: Rossi.

ARBITRO: Fogacci di Bologna.

RETI: 22' pt Longobardi (rig.)

AMMONITI: Grossi, Longobardi, Foiera, Zannoli.

Bellariva - Diegaro 0-0

BELLARIVA: Starna, Pauri, S.Ronci, Medi (15' st Morolli), Fini (10' st Gennari), Tonini, Bordoni, G.Zamagni, Piastra (24' st T.Ronci), Marchionna (38' st Rattini), Bargelli. A disp.: Fontana, Cruz, Magrotti, Gianfrini, Russo. All.: D.Morolli.

DIEGARO: Zammarchi, Soumahin, Frosio, Guarino (22' st Torelli), Donati, Tamburini, Mazzuoli, Scarponi, Casalboni (42' st Maiolani), Bonandi, Pasini (22' st Ensini). A disp.: Vitali, Giacalone, Giorgini, R.Scafidi, Savini, S.Scafidi. All.: Giorgi.

ARBITRO: Tagliati di Ferrara.

AMMONITI: Pauri, Soumahin, Guarino, S.Ronci, T.Ronci, Scarponi.

Novafeltria - Bakia 5-1

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra, A.Pavani (19' st Edoardo Garcia), Medici, Nucci (46' st Semprini), Giacobbi, Piva, Castellani (38' st Giorgini), Canini, Camara (19' st Frihat), Galli (43' st Astolfi). A disp.: Tani, Renzi, Sacchini, T.Pavani. All.: Mancini.

BAKIA: Hysa, Polini, Bandieri (13' st Quadrelli), Qatja (16' st Grassi), Foschi, Canarecci, Bravaccini (40' st Ronchi), Vitalino, Lorenzini, Toromani (29' st Giunchi), Fe.Nava (16' st Guagneli). A disp.: Giustore, Baroni, Ugone, Bonoli. All.: Durante.

ARBITRO: Visani di Faenza.

RETI: 4' pt Piva, 18' pt Canini, 39' pt Toromani, 26' st Giacobbi, 39' st Giorgini, 41' st Canini.

AMMONITI: Fe.Nava, Foschi, A.Pavani, Nucci, Frihat, Canarecci.

Riccione - Classe 2-0

RICCIONE: Barbanti, Gabriele, Labudiak, Serafini, Manfroni, Difino, Pierri (20' st Tonini), Diop (30' st Mussoni), Pasolini (30' st Ambrosini), Cremonini (38' st Bellavista), Imola. A disp.: Crescentini, Fraternali, Giunchi, Polverelli, Groppi. All.: Bucci.

CLASSE: Zollo, Stefani, Cavallari (32' st Casellato), Santarelli, Ragazzini, Renzi (25' st Bazzocchi), Andreani, Balaj (28' st Balzani), Bastari, Scoglio (20' st Baldrati), Andalo (5' st Ricciardi). A disp.: Roncagli, Gallegati, Sassi, Bevitori. All.: Polidori.

ARBITRO: Topo di Cesena.

RETI: 20' pt Pasolini, 7' pt Pierri.

AMMONITI: Pasolini, Ricciardi, Serafini, Ambrosini.

Altre gare

Cervia United - Bagnacavallo 1-1 (37' pt Calderoni, 3' st Di Gilio).

Civitella - Savignanese 0-4 (3' pt Nicolini, 6' pt Protti, 18' st Mazza, 32' st Gravina).

Spiv - Reno 0-1 (22' st Quarta).

Anticipo

Roncofreddo - Misano 0-1

Riposa: Stella.

Classifica

Misano e Savignanese 13, Cervia United, Gambettola e Reno 8, Novafeltria, Riccione e Roncofreddo 7, Bellariva, Bagnacavallo e Stella 6; Diegaro, Spiv, Bakia 5, Civitella 3; Classe 1, Bellaria Igea Marina 0.