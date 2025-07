Promozione della salute, a Coriano si parla di emozioni e benessere psicologico

Appuntamento lunedì 30 giugno con psicologi e operatori sanitari per approfondire il ruolo delle emozioni nella vita quotidiana

Proseguono gli appuntamenti gratuiti di promozione della salute organizzati dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ambito territoriale di Rimini e dalla Casa della Comunità, nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, con il patrocinio delle amministrazioni comunali e il coinvolgimento di alcune associazioni del territorio.

In particolarelunedì 30 giugno, dalle ore 15 alle 17, è in programma a Coriano, al Centro Sociale “I Senza Età”(via Circonvallazione 31), “Emozioni in equilibrio”, ovvero impariamo come funzionano e cosa sono le emozioni e come impegnarci a raggiungere il benessere psicologico. Talvolta alleate, talvolta ostacoli, le emozioni hanno un ruolo importante nella nostra vita: ma come mai alcune volte è difficile gestirle?

L'incontro, condotto dallo psicologo insieme agli operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica, è rivolto in particolare alle persone con patologie croniche.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita. Per informazioni ed eventuali adesioni si può inviare una mail all’indirizzo [email protected](indicando nome, cognome, data di nascita, telefono e iniziativa alla quale si è interessati), oppure telefonare al n. 334 3429196.