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Promozione D: Bellaria, seconda vittoria di fila. Misano ok, Savignanese col brivido vince al 98'

il Cervia espugna Secchiano, Novafeltria battuto 4-0. Vince il Bellariva a Roncofreddo

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
29 marzo 2026 18:45
Promozione D: Bellaria, seconda vittoria di fila. Misano ok, Savignanese col brivido vince al 98' - Bellaria Igea Marina
Bellaria Igea Marina
Provincia di Forlì Cesena
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Sport
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Achille Fabbri rilancia il Bellaria Igea Marina. La squadra biancoazzurra trova la seconda vittoria consecutiva, espugnando a sorpresa Riccione: anche in questo caso con gol lampo al 1°, firmato dall'esperto Righini. Muci raddoppia poi a inizio ripresa. Nella corsa al vertice, tutto facile per il Misano, che regola 3-0 la Reno. La Savignanese rimane a- 4, superando l'ostico Bagnacavallo al 98' grazie alla rete di Galassi. Bene anche il Cervia, che supera 4-0 il Novafeltria, consolidando il terzo posto. In chiave salvezza sorride il Bellaria Igea Marina, ma anche il Bellariva, che grazie alla rete di Fini, riesce a espugnare il campo del Roncofreddo. La Stella pareggia in trasferta con il Classe.

Misano - Reno 3-0

MISANO: Conti, Fabbri, Di Pollina (27' st Bacchiocchi), Madonna, Rossi, Valeriani, Villanova (20' st Tamagnini), Kolpachkov, Alvisi (1' st Iacovetta), Simoncelli (35' st Laro), Scarponi (31' st Castro). A disp.: Orsini, Politi, Cantelli, Maltoni. All.: O.Muratori.

RENO: Palermo, Gabelli, Alberi, Bottini (33' st Correnti), Prati, Bolognesi, Cobrescu (17' st Kema), Patti (17' st Giordano), Quarta (17' st L.Muratori), De Rose, De Vincenzo. A disp.: Lenzi, Bazzocchi, Argelli, Lizambri, Salimbeni. All.: Benedetti.

ARBITRO: Vitale di Bologna.

RETI: 9' st Simoncelli, 15' st Iacovetta, 24' st Scarponi

AMMONITI: Scarponi, Quarta, Alberi.

Savignanese - Bagnacavallo 1-0

SAVIGNANESE: Forti, Possenti, Mazza, Guidi, Alberighi, Lombardi, Toni (8' st Bullini), Nicolini (37' st Magnani), Angeli (43' st Bernardi), Gravina (26' st Angelini), Dimilta (10' st Galassi). A disp.: Zannoni, Paoloni, Scarponi, Ridolfi. All.: Prati.

BAGNACAVALLO: Grandi (21' st Yabre), Domi (10' st Rubbi), Albonetti, Bernabei, Zalambani, Gasparri, Ndiaye, Mazzotti, Regoli (34' st Piva), Calderoni, Camara. A disp.: Stanghellini, Xurreta, Rondinelli. All.: Neri.

ARBITRO: Ravaglia di Bologna.

RETI: 53' st Galassi.

AMMONITI: Galassi, Bullini.

Novafeltria - Cervia 0-4

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra, Carbonara (1' st A.Pavani), Nucci (18' st Renzi), Medici, Giacobbi (1' st Tani), Piva, Giorgini, Canini, Bardeggia, Galli (10' st Frihat, 29' st T.Pavani). A disp.: Cecchetti, Castellani, Tamagnini, Camara. All.: Mancini.

CERVIA: Fusconi, Zoffoli, Di Gilio, Asslani (20' st F.Mazzarini), Vesi, Maltoni, Ndreu (11' st Valdinoci), L.Merloni, Drudi (28' st Marangoni), Mazzotti (22' st Masciullo), Rizzo (20' st Melandri). A disp.: Borrillo, A.Mazzarini, Biondi, Bullini. All.: Bernacci.

ARBITRO: Mongiorgi di Bologna.
RETI: 1' pt Drudi, 29' pt Rizzo, 12' st Drudi, 46' st Melandri.
AMMONITI: Nucci, Giacobbi, Asslani, Guerra, Frihat, Giorgini, Maltoni.
ESPULSI: Renzetti (fine pt)

Riccione - Bellaria Igea Marina 0-2

RICCIONE: Barbanti, Difino (25' st Labudiak), Kacmoli (42' st Mantovan), Matteoni, Giunchi (2' st Sottile), Mussoni, Serafini, Tonini (25' st Bellavista), Pasolini, Cremonini, Pierri (12' st Diop). A disp.: Crescentini, Trianni, Polverelli. All.: Mugellesi.

BELLARIA: Tosi, Grossi, Cristiani (46' st Caverzan), Zamagni, Zanotti, Pasolini, D'Elia (24' st Loi), Righini, Vitali (20' st Zarrelli), Muci (20' st D'Orsi), Facondini (45' st Grassi). A disp.: Chiarabini, Falchero, Casali, L.Zammarchi. All.: Fabbri.

ARBITRO: Nuzzo di Forlì.

RETI: 1' pt Righini, 9' st Muci.

AMMONITI: Righini, Giunchi, Pierri, D'Elia, Tonini, Kacmoli.

Roncofreddo - Bellariva 0-1

RONCOFREDDO: Fabbri, Falzetta, Ventrucci (38' st Cecchi), Si.Brigliadori, Scarponi, Lessi, Scarcella (21' st Brighi), St.Brigliadori, Fellini (15' st Gega), Zavatta, Toure (28' st Vivo). A disp.: Cirongu, Zanini, Urbinati, Khalil, Benvenuti. All.: Freschi.

BELLARIVA: Starna, T.Fabbri, Fini, Zamagni, S.Ronci, Tonini (31' pt D'Adamo Sandri), Gennari (44' st F.Ronci), Morolli (39' st Magrotti), Piastra (32' st A.Fabbri), Medi, Bargelli. A disp.: Lazzarini, Bordoni, Kamara, Berlini, Vari. All.: D.Morolli.

ARBITRO: Tagliati di Ferrara

RETI: 16' st Fini.

AMMONITI: Morolli, A.Fabbri, Cecchi.

ESPULSI: 28' st Falzetta.

Bakia - Gambettola 2-1

BAKIA: Hysa, Qatja, Bandieri (38' st Baroni), Fiaschini, Foschi, Polini, Bravaccini, Fe.Nava (1' st Guagneli), Sorrentino (44' st Giunchi), Toromani (31' st Pulzetti), Lorenzini (10' st Vitalino). A disp.: Giustore, Fr.Nava, Muccioli, Bonoli. All.: Durante.

GAMBETTOLA: Foiera, Marconi (35' st Orioli), Diedhiou, Pertutti, Raimondi, Cicognani (41' st Piraccini), Camaj (25' st Rushiti, 35' st Rabello), Falaschi (35' st Marfella), Longobardi, Noschese, Turci. A disp.: Smeraldi, Thiaw, Mustafa, Loreto. All.: Forchino.

ARBITRO: Raule di Bologna.

RETI: 33' pt Longobardi, 18' st Sorrentino, 32' st Pulzetti.

AMMONITI: Polini, Piraccini.

Altre gare

Classe - Stella 1-1 (47' st Ulloa Brito, 49' st Polidori rig.)

Civitella - Spiv 1-1 (4' pt Curella, 24' pt Lucarelli)

Riposa: Diegaro

Classifica

Misano 61, Savignanese 57, Cervia 54, Novafeltria 49; Stella, Spiv e Bakia 45, Riccione 44, Diegaro 41, Roncofreddo 31, Civitella 30; Gambettola 29, Reno, Bellaria Igea Marina 26, Bellariva 25; Bagnacavallo 23, Classe 22

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