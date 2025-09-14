Promozione Girone D: Savignanese espugna Riccione ed è prima con il Misano

Pesante sconfitta 4-0 della Stella a Cervia, Bellariva fermato sul pari 1-1 dal Bagnacavallo

di Riccardo Giannini

Due squadre in vetta nel girone D di Promozione dopo tre giornate: Misano e Savignanese rispettano i pronostici della vigilia, dando una prima scossa alla classifica. Il Misano a Secchiano ha sofferto, ma il Novafeltria ha pagato ancora dazio agli errori di mira, lasciando i tre punti agli avversari. In casa i gialloblù di Mancini hanno raccolto 1 solo punto su 6 a disposizione: il mal di gol si fa sentire. Anche la Savignanese corsara in trasferta, con il successo per 2-1 al Nicoletti con il Riccione, che certamente ha avuto in questo primo scorcio di stagione un calendario particolarmente ostico: dopo aver battuto il Diegaro e pareggiato con il Misano, i biancoazzurri si sono fermati contro l'ottima squadra di Zagnoli. Misano a parte, giornata negativa per le riminesi: oltre a Novafeltria e Riccione, perde anche la Stella, superata 4-0 dal Cervia. Il Bellariva culla la vittoria con il solito Bargelli, ma il Bagnacavallo trova il pari ed esce dalla trasferta riminese con un buon 1-1.

Novafeltria - Misano 1-2

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra, A.Pavani (40' st Medici), Nucci, Renzi, Giacobbi, Piva (34' st Sacchini), Castellani (28' Astolfi), Canini, Camara (14' st Sebastiani), Galli (14' st Frihat). A disp.: Tani, Semprini, Paesini, Ciccioni. All.: Mancini.

MISANO: Conti, Di Pollina, Bacchiocchi (28' st Cesarini), Gudenzoni (18' st Cecci), Rossi, Valeriani, Tamagnini (36' st Casali), Kolpachov (41' st Tamai), Torsani (30' st Alvisi), Simoncelli, Pecci. A disp.: Remedia, Laro, Di Blasio, Maltoni. All.: Muratori.

ARBITRO: Ferri di Bologna

RETI: 3' pt Di Pollina, 5' pt Camara, 8' st Torsani (rig.).

AMMONITI: Cecci, Frihat, Alvisi.

ESPULSI: 32' st Di Pollina

Riccione - Savignanese 1-2

RICCIONE: Barbanti, Difino (33' st Gabriele), Labudiak (37' st Mussoni), Serafini, Manfroni, Sottile, Cremonini (36' pt Tonini), Diop, Pasolini, Ambrosini, Pierri (40' st Giunchi). A disp.: Crescentini, Fraternali, Imola, Groppi, Bellavista. All.: Bucci.

SAVIGNANESE: Forti, Possenti, Mazza, Pianini (30' st Magnani), Tisselli, Lombardi, Altieri, Nicolini, Angeli, Gravina, Paganini (18' st Bernardi). A disp.: Zannoni, Cecchi, Scarponi, Colombi, Santi, Galassi, Protti. All.: Zagnoli.

ARBITRO: Fogacci di Bologna.

RETI: 41' pt Angeli, 47' pt Pasolini, 35' st Mazza.

AMMONITI: Altieri, Tisselli, Giunchi.

Bellariva - Bagnacavallo 1-1

BELLARIVA: Starna, Fini, S.Ronci, Medi, Cruz, Tonini, F.Ronci (1' st Piastra, 48' st Vari), Morolli (36' st Berlini), Rattini (13' st Bordoni), Marchionna (21' st G.Zamagni), Bargelli. A disp.: Fontana, D.Zamagni, Faeti, Pauri. All.: D.Morolli.

BAGNACAVALLO: Grandi, Rubbi (42' st Domi), Bucci (22' st Albonetti), Bernabei, Zalambani, G.Gasparri, Ndiaye (48' st Capirossi), Mazzotti, Regoli (5' st Calderoni), D.Gasparri (22' st Arrobi), Camara. A disp.: Minardi, Stanghellini, Rondinelli, Aouaj. All.: Neri.

ARBITRO: Corneti di Bologna.

RETI: 2' pt Bargelli, 30' st Ndiaye.

AMMONITI: Camara, Tonini, Bernabei, Rattini, Piastra.

Roncofreddo - Reno 4-2

RONCOFREDDO: Fabbri, Gega, Zanni (19' st Ventrucci), Brigliadori (23' st Urbinati), Scarponi, Lessi, Khayat (31' st Sbrighi), St.Brigliadori, Collini, Brighi (10' st Vivo), Toure. A disp.: Smeraldi, Guiducci, Barducci, Kurti, Strada. All.: Freschi.

RENO: Golinucci, Alberi, Corrado, Podo, Taroni, Gabelli, Lizambri (23' st Bagnolini), Pari, Quarta (14' st Sow), De Rose (10' st Taddei), Giordano. A disp.: Lenzi, Massari, Simeoni, Ponticelli, Andrini, Amadou. All.: Benedetti.

ARBITRO: Pieri di Cesena.

RETI: 9' pt Brighi, 12' pt St.Brigliadori, 16' pt Brighi, 33' pt Alberi, 35' pt Simeone, 37' pt Toure.

Cervia United - Stella 4-0

CERVIA UNITED: Fusconi, A.Mazzarini, Rizzo (25' st Di Gilio), Mazzotti (28' st Bondi), Vesi, Drudi, Zoffoli, L.Merloni, Melandri (33' st Gazzoni), F.Mazzarini (18' pt Valdinoci), Masciullo (1' st Rakaj). A disp.: Borrillo, Marangoni, Merloni Brando, Bullini. All.: Montanari.

STELLA: Temeroli, Zavaglia (21' pt Belloni), Betti, Belicchi, Gabrielli, Alvisi (9' st Maioli), Marconi, Bertolani (35' pt Belletti), Fantini (16' st Del Prete), Pigozzi (23' st Tentoni), Ulloa Brito. A disp.: Ferri, Guidomei, Tani, Greppi. All.: Bianchi.

ARBITRO: Mongiorgi.

RETI: 8' e 11' pt Masciullo. 1' st Rizzo, 43' st Valdinoci.

AMMONITI: Rizzo, Belicchi, Marconi, Pigozzi, Del Prete, Bianchi (all. Stella).

Altre gare

Classe - Bakia Cesenatico 0-0

Spiv - Gambettola 0-0

Anticipo Civitella - Diegaro 0-1

Riposa: Bellaria

Classifica

Misano e Savignanese 7, Cervia United e Roncofreddo 6, Bagnacavallo, Bellariva, Gambettola, Riccione, Novafeltria, Reno 4; Diegaro, Civitella, Stella 3, Bakia 2; Classe 1, Bellaria Igea Marina 0.

Cervia, Bakia e Bellaria una partita in meno