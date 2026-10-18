Promozione: il Cervia aggancia lo Sparta in vetta, sconfitte per Riccione e Misano

Il punto sulla sesta giornata del Girone D di Promozione: anche il Bellaria sconfitto, sorride la matricola Collinello

La sesta giornata del girone D di Promozione si è aperta ieri con la netta vittoria della Stella nella sfida salvezza contro il San Pietro in Vincoli: 3-0 il risultato a favore dell'undici allenato da Nadir Bianchi, a segno con Fantini, Greppi e Zavaglia, quest'ultimo autore di un eurogol con una bordata da fuori area.

La copertina oggi se la prendono due squadre già protagoniste: il Cervia conferma il suo ruolo di favorita, espugnando 2 a 0 il campo del Civitella e riportandosi in vetta assieme allo Sparta Castelbolognese, fermato sul pari 1-1 dall'ottimo Roncofreddo, l'altra compagine in vetrina. La sesta giornata è anche quella di una rinascita della Sampierana, che trova la seconda vittoria stagionale nello scontro tra grandi deluse: al Campodoni finisce 3 a 2, il Misano va al tappeto e per Scardovi è la prima sconfitta patita sulla nuova panchina.

Non è una domenica brillante per le squadre riminesi: il Bellaria perde 1 a 0 in casa con la sorprendente matricola Collinello, il Riccione alza bandiera bianca sul campo dell'Edelweiss che in casa "rulla" tutti (prima del Riccione il Diegaro e il Misano) ma che fuori casa perde sempre. La Reno rimonta in casa con il Diegaro: sull'1-3, in due minuti, arrivano le reti di Zamparelli e De Rose, risultato finale 3-3. Infine il Cesenatico si arrende al Solarolo di misura (2-1). La classifica esprime le difficoltà delle squadre riminesi: la prima è il Riccione, a otto punti, a -3 dalla zona playoff.

Bellaria - Collinello 0-1

BELLARIA: Fabbri, Grossi, Giunchi, Pasolini (33' st Lorenzini), Righini, Zamagni, Quarta (15' st Grassi), Pianini, Vitali, Muci, Di Gilio (15' st Alvisi). A disp.: Ramenghi, M.Cordatore, S.Cordatore, Casali, Giu.Candido, Gia.Candido. All.: Buda.

COLLINELLO: Zollo, Battistini, Ma.Ferrani, L.Mariani, Soldati, Magnani (27' st Cedri), Bernardi (16' st Giacobbi), Mi.Ferrani (1' st Diaby), Rakaj, Primitivi (30' st Aloisi), Tappi Imolesi (46' st Veri). A disp.: Notaro, Anon, Ferrini, Pasini. All.: S.Mariani.

ARBITRO: Pantera di Faenza. RETI: 4' st Primitivi (rig.) AMMONITI: Quarta, Mi.Ferrani, Soldati, Magnani. ESPULSO: 40' st Righini.

Edelweiss - Riccione 4-1



EDELWEISS: Stella, Tassinari, Bandini, Bentini, Grizzi, Frabetti, Prati (31' st Amadori), Branchetti (33' st Lo Giudice), Bagnolini (35' st Brandino), Farabegoli (26' st Benini), Messou (29' st Strada). A disp.: Girani, Vokkri, Zoli, Milanesi. All.: Fontana.



RICCIONE: Barbanti, Gambuti, Gianferrari, Pironi, Difino (26' st Lambertini), Manfroni, Tamai (23' st Mantovan), Merli (13' st Leardini), Bortone, Diop (23' st Ubaldi), Polverelli (13' st Pruccoli). A disp.: Crescentini, Trianni, Shehi, Bellavista. All.: Gurini.



ARBITRO: Zoffoli di Cesena.

RETI: 13' pt Farabegoli, 24' pt Bagnolini, 46' pt Bortone, 11' st Farabegoli, 20' st Bagnolini.

AMMONITI: Difino, Farabegoli, Diop, Gianferrari.

Roncofreddo - Sparta Castelbolognese 1-1

RONCOFREDDO: Fabbri, Falzetta, Borgini, Si.Brigliadori, Guiducci, Scarponi, D'Elia, Bravaccini, Zavatta (39' st Bullini), St.Brigliadori (23' st Zanelli), Toure (15' st Ventrucci). A disp.: Cirongu, Zanni, Cecchi, Lelli, Brighi, Campana. All.: Freschi.

SPARTA CASTELBOLOGNESE: Baldani, Baldi (25' st Berardicurti), Marzocchi, Gatti, Gavelli, Alessandrini, Albonetti, Venturoli, Ceesay, Placci, Solaroli (22' st Pirazzoli). A disp.: Landi, Nexha, Scardovi, Arcangeli, Lanzoni, Sabbioni, Sortino. All.: Vittozzi.

ARBITRO: Topo di Cesena. RETI: 14' pt Ceesay, 43' pt St.Brigliadori. AMMONITI: Gatti, St.Brigliadori.

Altre gare

Civitella - Cervia 0-2 (8' pt aut. Gregori, 46' pt Stucchi).

Reno - Diegaro 3-3 (34' pt Cobrescu, 36' pt Scoglio, 5' st Mazzuoli rig. 10' st Marconi, 30' st Zamparelli, 32' st De Rose rig.).

Solarolo - Cesenatico 2-1 (7' st Simone Fabbri, 15' st Menicucci, 24' st Masciullo).

Anticipo

Stella - Spiv 3-0

STELLA: Temeroli, Maioli, Bacchini (16' st Zavaglia), Belicchi (37' st Baroni), Alvisi, Chiussi, Betti, Arcangeli (39' st Ferraro), Fantini, Marchini (31' st Zavoli), Greppi (25' st Cristiani). A disp.: Ferri, Donati, Arduini, Piastra. All.: Bianchi.

SPIV: La Ganga, Mazzavillani, Petrini (12' st Giacalone), Felli (15' st Fiumi), Morini, Manfredi, Brandolini, Ferunaj (12' st Emiliani), Tombetti, Guarino (12' st Ponticelli), Montemaggi. A disp.: Santillo, Castagnoli, Contini, Farfaneti, Maltoni. All.: Tassani.

ARBITRO: Calabrese di Bologna.

RETI: 36' pt Fantini, 5' st Greppi, 18' st Zavaglia.

AMMONITI: Betti, Arcangeli.

ESPULSI: 33' st Morini, 49' st Ponticelli.

Classifica

Cervia e Sparta Castelbolognese 13, Roncofreddo 12, Solarolo, Collinello e Cesenatico 11, Edelweiss 9, Riccione 8, Bellaria Igea Marina, Diegaro, Stella, Sampierana 7; Reno 5, Civitella e Spiv 4; Misano 2.