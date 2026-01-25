Promozione: non si gioca Novafeltria-Savignanese. Le formazioni ufficiali delle altre gare

A Secchiano campo impraticabile per il maltempo

Non si disputa il big match di giornata tra Novafeltria e Savignanese. La pioggia copiosa scesa tra la notte e la mattinata ha reso impraticabile il terreno di gioco dell'Urbini-Casali, già messo alla prova quest'anno dall'abbondante nevicata del 6 gennaio e da altre piogge. Non si gioca quindi la sfida tra la quarta e la seconda in classifica, dopo il sopralluogo dell'arbitro Zollo di Bologna, con gli assistenti Nabeel e Zaganelli di Lugo e i due capitani. Il direttore di gara si è rimesso alla decisione dei capitani, che hanno preferito non far disputare l'incontro.

Di seguito invece le formazioni ufficiali delle altre partite che interessano le squadre della Provincia di Rimini.

Civitella - Misano

CIVITELLA: Ballestri, Biondini, Gregori, Facciani, Ricci, Bergamaschi, Ruscelli, Rabiti, Lucarelli, Monti, Chiarini. A disp.: Vestrucci, Giulianini, Bastianelli, Poggi, Nannetti, Fazzini, Riviello, De Pascalis, Olivucci. All.: Gardini.

MISANO: Conti, Fabbri, Di Pollina, Madonna, Rossi, Valeriani, Tamagnini, Kolpachkov, Villanova, Simoncelli, Castro. A disp.: Orsini, Politi, Bacchiocchi, Gudenzoni, Laro, Alvisi, Buccolo, Scarponi, Maltoni. All.: Muratori.

ARBITRO: Nuzzo di Forlì.

Riccione - Bakia

RICCIONE: Crescentini, Gabriele, Labudiak, Matteoni, Manfroni, Mussoni, Serafini, Diop, Pasolini, Cremonini, Pierri. A disp.: Barbanti, Difino, Trianni, Giunchi, Merli, Mantovan, Protti, Shehi, Bortone. All.: Mugellesi.

BAKIA: Hysa, Ugone, Baldieri, Fiaschini, Foschi, Polini, Qatja, Vitalino, Sorrentino, Fe.Nava, Lorenzini. A disp.: Giustore, Muccioli, Baroni, Fr.Nava, Bonoli, Guagneli, Quarelli, Alvisi, Giunchi. All.: Durante.

ARBITRO: Stano di Modena.

Bellaria Igea Marina - Stella

BELLARIA IGEA MARINA: Chiarabini, Grossi, Facondini, Loi, Pasolini, Zamagni, T.Caverzan, Muci, Zarelli, D'Elia, Grassi. A disp.: Tosi, Zammarchi, Conti, Vitali, Casali, Falchero, Cristiani, Zanotti. All.: D.Caverzan.

STELLA: Ferri, Maioli, Belletti, Alvisi, Gabrielli, Bartolani, Marconi, Fantini, Marchini, Pigozzi, Cristiani. A disp.: Temeroli, Celli, Zavaglia, Ceccarelli, Guidomei, Berardi, Ulloa Brito, Foschi, Belicchi. All.: Bianchi.

ARBITRO: Reggiani di Finale Emilia.

Bellariva - Reno

BELLARIVA: Starna, Zighetti, Bordoni, Zamagni, Fini, Tonini, Russo, Morolli, Pierini, Medi, Piastra. A disp.: Lazzarini, T.Fabbri, Magrotti, Cruz, F.Ronci, Gennari, A.Fabbri, Vari. All.: D.Morolli.

RENO: Palermo, Gabelli, Alberi, Prati, Taroni, Mazzavillani, Cobrescu, Bolognesi, Quarta, De Rose, Bottini. A disp.: Lenzi, Corrado, Argelli, Giordano, Passi, Massa, Ortelli, Muratori, Kema. All.: Benedetti.

ARBITRO: Venturi di Ravenna.

Il turno è completato da Cervia United - Gambettola, Spiv - Bagnacavallo.