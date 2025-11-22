Promozione: Riccione, colpo nell'anticipo. Novafeltria: rinvio per neve

Il Riccione supera 2-0 la Stella con le reti dei bomber Pasolini e Ambrosini

Riccione - Stella 2-0

RICCIONE: Crescentini, Difino (39' st Labudiak), Giunchi, Manfroni, Matteoni, Mussoni, Serafini, Tonini (41' st Bellavista), Pasolini (31' st Ambrosini), Cremonini, Pierri (20' st Diop). A disp.: Beoli, Della Rosa, Fraternali, Groppi, Greco. All.: Mugellesi.

STELLA: Temeroli, Maioli (44' st Belletti), Betti (22' st Zavaglia), Belicchi, Cicchetti (15' st Tentoni), Alvisi, Marconi, Fantini, Marchini, Pigozzi (33' pt Bartolani), Belloni (1' st Ulloa Brito). A disp.: Ferri, Guidomei, Berardi, Greppi. All.: Bianchi.

ARBITRO: Festa di Faenza.

RETI: 26' st Pasolini, 47' st Ambrosini

AMMONITI: Manfroni, Marchini, Cicchetti, Difino, Belicchi, Mussoni.

ESPULSI: 17' st Marconi.

RICCIONE La squadra di Mugellesi continua la sua scalata, superando 2-0 la Stella nell'anticipo. Al 25' Belloni di testa, su cross di Pigozzi, colpisce una clamorosa traversa. Al 62' Stella in dieci per il doppio giallo comminato a Marconi. La gara si sblocca al 72', con Pasolini che corregge in rete un tiro cross di Tonini. Nel recupero Cremonini serve Ambrosini che supera Temeroli per la seconda volta.

SECCHIANO La neve scesa in Alta Valmarecchia porta anche al primo rinvio. Domani non si giocherà la sfida tra Novafeltria e Bellaria. Una coltre di neve, all'alba di oggi, ha ricoperto il terreno da gioco dell'Urbini-Casali, ma soprattutto sono le copiose piogge delle ore precedenti e di quelle successive a rendere impraticabile il terreno di gioco.