Propaganda filorussa, anche Rimini tra le città coinvolte

Nel dossier di Europa Radicale tre iniziative censite in città; 24 eventi annullati a livello nazionale grazie agli interventi di associazioni e istituzioni

Sono quasi 200 gli eventi di propaganda filorussa censiti in Italia nell’ultimo anno da Europa Radicale. Il dato emerge dal dossier “La Peste putiniana”, presentato a Torino, che segnala 192 episodi fino a febbraio, tra proiezioni e iniziative legate a contenuti giudicati in violazione delle norme europee.

Secondo i promotori, 24 eventi sono stati annullati grazie all’intervento di associazioni, istituzioni e comunità ucraine. La maggior parte delle iniziative riguardava film e documentari accusati di diffondere narrazioni favorevoli al Cremlino e di influenzare l’opinione pubblica.

Anche Rimini compare nella mappa nazionale: la città è tra le 14 in cui si sono registrati tre eventi. Numeri simili anche in altri centri dell’Emilia-Romagna, tra cui Ravenna e Modena.

Complessivamente sono stati coinvolti oltre 100 relatori e più di 130 tra associazioni e organizzatori. Europa Radicale sottolinea di aver inviato numerose segnalazioni a prefetture e comuni, chiedendo verifiche e, in alcuni casi, lo stop alle proiezioni, senza però ostacolare il dibattito pubblico.

Nel dossier si evidenzia come la disinformazione legata al conflitto in Ucraina rappresenti una delle principali sfide attuali anche in Italia.