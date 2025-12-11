Prosegue il Natale nei luoghi dell'anima a Santarcangelo: il programma del weekend

Eventi, cinema, mercatini e solidarietà

Proseguono gli appuntamenti del “Natale nei luoghi dell’anima” di Santarcangelo con numerose proposte anche per il fine settimana in arrivo. Mentre al C’Entro Supercinema ancora per qualche giorno si avvicenderanno proiezioni, incontri e ospiti d’eccezione – Margherita Buy, Pier Giorgio Bellocchio, Mario Martone, Alissa Jung – nell’ambito del festival cinematografico “Luoghi dell’Anima”, le vie del centro torneranno ad animarsi con mercatini, laboratori, spettacoli e iniziative di beneficenza.

Venerdì 13 dicembre alle ore 20 al Boomerang è in programma una tombola di raccolta fondi per l’iniziativa “Cammina con noi – Trek inclusivo di Joelette 2026” a cura dell’associazione Nati con la camicia di Jeans.

Sabato 13 e domenica 14 dicembre, dalle 8,30 alle 19, in piazza Ganganelli torna il mercatino degli artigiani di “Mani in piazza. Il mercato delle idee”. Negli stessi orari, i gazebo di piazza Ganganelli ospita un nuovo appuntamento con i laboratori didattici-artistici “ChristmART Trees” a cura di Città Viva e MarbreBlond DidArt Aps. Due gli spettacoli in programma nel pomeriggio: alle 16,30 le bolle giganti di Lorenza e alle 17 canzoni natalizie italiane e internazionali, mentre alle 17,30 in biblioteca si terrà la presentazione del libro di Luciano Brasini “Senza fine”, in collaborazione con Filodrammatica Lele Marini.

Domenica 14 dicembre, infine, dalle ore 9 per le vie del centro è in programma la raccolta fondi a cura di Caritas. Alle ore 16 alla Grotta di via Ruggeri tornano Babbo Natale e l’ufficio postale degli elfi mentre in piazza Ganganelli prenderà avvio “… Ancora, ancora, Pace”, la camminata per la pace 2025 promossa dalla Consulta del settore civile di Santarcangelo. Alle 16,30, sempre in piazza Ganganelli, ci sarà lo spettacolo di “Babbo Natale sui trampoli” e, alle 17 in piazza Molari, “Rulas Quetzal: il custode delle fiamme”. Il fine settimana si concluderà alle ore 17,45 presso il centro parrocchiale di via Morigi poi con l’appuntamento “Corpi di pace. Cittadinanza Globale e diritti” del progetto Diritti a Tavola.

Restano sempre visitabili anche il presepe meccanizzato allestito dalla famiglia Gualtieri in piazza Balacchi e il presepe della chiesa Collegiata a cura della Parrocchia di San Michele Arcangelo.