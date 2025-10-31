Prosegue l’avventura a X Factor per la riccionese Michelle Lufo

Prima volta in inglese per la cantante di Francesco Gabbani, ma è Bersani a portarle fortuna

Prosegue il cammino a X Factor per la riccionese Michelle Lufo, che nella seconda puntata è riuscita a salvarsi al ballottaggio contro Amanda, grazie al suo cavallo di battaglia “En e Xanax” di Samuele Bersani.

La concorrente del team di Francesco Gabbani, durante la puntata, ha portato in gara “Next to Me” degli Imagine Dragons, esibendosi per la prima volta in lingua inglese. Tuttavia, la scelta di cantare in una lingua straniera non ha convinto del tutto la giudice Paola Iezzi, mentre Jake La Furia e Achille Lauro hanno espresso il desiderio di vedere Michelle arrivare alla fase degli inediti.