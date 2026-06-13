Prosegue Mare di Libri: Rimini capitale della letteratura per ragazzi

Giornate ricche di incontri, autori internazionali, laboratori ed eventi tra Teatro Galli e Corte degli Agostiniani

Il 12 giugno si è aperta la XIX edizione di Mare di Libri – Festival dei ragazzi che leggono, inaugurata dall’incontro con la giornalista Paola Caridi, esperta di Medio Oriente e Palestina, accolta al Teatro Galli e introdotta da Alberto Emiletti, in collaborazione con Internazionale Kids. L’evento ha offerto un approfondimento sulla situazione di Gaza e sulle dinamiche in corso nella regione.

Il programma entra nel vivo nella giornata di oggi, sabato 13 giugno, con un ricco programma di appuntamenti tra “Tutto sull’autore” e “Dentro al libro”, incontri con ospiti nazionali e internazionali, sfide letterarie tra professionisti del settore, laboratori ed escape room, novità curata da Davide Morosinotto.

La mattinata si è aperta con una colazione letteraria tra cornetti, succhi e speed date con editori, seguita dall’incontro con David Almond, autore di Skellig, e dal collegamento con Annet Schaap, vincitrice del Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2020 per il miglior libro d’esordio.

Nel pomeriggio si svolgerà un evento speciale in collaborazione con Trenini di Rimini con Marianna Balducci e Fabio Gervasoni, ispirato all’albo L’ora blu. A seguire, spazio agli ospiti internazionali con Julia Green e Sarah Jäger, oltre al ritorno di Marco Magnone e a laboratori e incontri curati da Fabio Geda, insieme a un evento OFF dedicato agli adulti nell’ambito del progetto Rimini Blue Lab.

In serata cena con autori esordienti e la proiezione del film Domani interrogo alla Corte degli Agostiniani, alla presenza dell’autrice Gaja Cenciarelli. In contemporanea si è svolto l’evento ludico-narrativo “Mi ci gioco una storia”, curato da Beniamino Sidoti e Giocovunque, tra giochi e storytelling condiviso.

Tra gli ospiti della giornata David Almond, Annet Schaap, Marco Magnone, Julia Green, Fabio Geda, Davide Morosinotto, Sarah Jäger, Pierdomenico Baccalario e numerosi altri autori, illustratori ed esperti del settore editoriale e culturale.