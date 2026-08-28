Proseguono gli interventi di asfaltatura: i lavori si spostano nel tratto urbano di SP14-Santarcangiolese

I lavori inizieranno 31 agosto e termineranno il 18 settembre

Dopo l’intervento nel tratto extra urbano, a partire da lunedì 31 agosto e fino al 18 settembre proseguiranno gli interventi di asfaltatura della SP14-Santarcangiolese, viale Marini e traverse. Come per la fase precedente, i lavori verranno svolti in orario notturno tra le 21 e le 6 e interesseranno il tratto stradale compreso dalla rotatoria tra le vie Santarcangiolese e Giovanni Paolo II fino viale Marini, all’intersezione con piazza Marconi, e tutta via Silvio Sancisi. L’intervento prevede inoltre l’asfaltatura degli innesti delle vie Contea, Giove, Minerva, Palazzina, Amalfi, Salerno, Napoli, Righi, Fleming, Franklin, Palermo, Cagnacci, Alighieri e XXIV Maggio. Il cantiere proseguirà a tratti, che saranno quindi percorribili a senso unico alternato regolato da impianto semaforico o, in caso di necessità, da movieri. Nelle vie interessate dai lavori sarà inoltre vietata la sosta e istituito il limite di velocità di 30 km/h. Nelle prossime settimane, i lavori continueranno in orario notturno anche nella terza fase, che interesserà la rotatoria e via Cupa. A conclusione di questi interventi, i lavori di asfaltatura si sposteranno poi lungo la SP49-Trasversale Marecchia, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Ugo Bassi e la rotatoria della strada di Gronda.

L’asfaltatura delle vie Marini, Cupa, Sancisi, Santarcangiolese, Trasversale Marecchia e traverse – per una superficie complessiva di oltre 30mila metri quadrati – sarà realizzata da Hera a compensazione dei lavori sul manto stradale nell’ambito del maxi intervento con investimenti per oltre 2,5 milioni di euro, finanziato da Romagna Acque, che permetterà una maggiore razionalizzazione delle reti acquedottistiche mediante la connessione del serbatoio Cappuccini con l’impianto Galleria drenante e i pozzi Bornaccino e Ceccarino, la realizzazione di nuove condotte e la riqualificazione di alcuni tratti di rete. Nel frattempo, prosegue anche l’asfaltatura a Sant’Ermete nell’ambito della realizzazione della nuova pista ciclabile: fino al 9 settembre è istituita una chiusura a tratti della circolazione su via Casale Sant’Ermete, tra via Trasversale Marecchia e via delle Margherite nei pressi della scuola materna Biancaneve. La modifica alla circolazione si rende necessaria per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori da parte del cantiere mobile. I residenti potranno comunque accedere alle proprie abitazioni, compatibilmente con l’avanzamento delle lavorazioni e con le indicazioni del personale presente sul posto.