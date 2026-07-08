Protesta contro il circo con animali a Miramare: centinaia al presidio

Il Coordinamento No circo con animali annuncia nuove iniziative e chiede al Comune di tornare a vietare l'ospitalità ai circhi con animali

Centinaia di persone hanno partecipato lunedì sera a Miramare al presidio organizzato dal Coordinamento No circo con animali in occasione dell'apertura del circo Rolando Orfei. I manifestanti hanno chiesto la fine dell'utilizzo degli animali negli spettacoli circensi, promuovendo forme di intrattenimento alternative come il circo acrobatico.

Il Coordinamento ha già annunciato un nuovo presidio il 17 luglio davanti al circo e un laboratorio sul tema il 14 luglio a Casa Madiba. Gli organizzatori chiedono inoltre all'amministrazione comunale di chiarire la scelta di ospitare il circo, ricordando la delibera del 2012 con cui il Comune di Rimini aveva espresso la propria indisponibilità ad accogliere circhi con animali.