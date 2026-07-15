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Protesta in cantiere a Rivazzurra: operaio scende dalla gru, stipendi saldati

L'operaio, dopo essere stato assistito dal 118, è stato trasportato in ospedale per accertamenti

A cura di Glauco Valentini Redazione
15 luglio 2026 07:14
Protesta in cantiere a Rivazzurra: operaio scende dalla gru, stipendi saldati - Operaio scende dalla gru
Operaio scende dalla gru
Rimini
Cronaca
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Si è conclusa intorno alle 19.20 la protesta dell'operaio egiziano di 25 anni che, nella mattinata di ieri, 14 luglio, era salito su una gru nel cantiere dell'asilo pubblico di via Pindemonte, a Rivazzurra, per chiedere il pagamento degli stipendi arretrati.

Dopo la conferma dell'avvenuto bonifico per lui e i colleghi, il lavoratore è sceso in sicurezza grazie all'intervento dei vigili del fuoco, supportati dai negoziatori della polizia di Stato. Sul posto anche l'assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli.

Il Comune ha precisato che il cantiere fa capo al Consorzio Innova, convocato per domani a Palazzo Garampi per chiarire la vicenda. L'operaio, dopo essere stato assistito dal 118, è stato trasportato in ospedale per accertamenti: le sue condizioni sono buone.

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