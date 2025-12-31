Prova generale per l'Aida: tutto pronto per l’opera di Capodanno, il Galli già sold out

Giovedì 1° gennaio la prima dell'Aida al Teatro Galli di Rimini

Ieri (martedì 30 dicembre) si è svolta la prova generale di Aida, non aperta al pubblico, ultimo passaggio prima del debutto ufficiale dell’opera di Capodanno, uno degli appuntamenti più attesi e identitari della stagione culturale riminese. Tutte e tre le recite risultano già sold out, a conferma del forte legame tra Rimini e la tradizione lirica di inizio anno.

La prima è in programma domani (giovedì 1° gennaio) alle ore 17:30 al Teatro Galli, con repliche sabato 3 gennaio alle 20:30 e domenica 4 gennaio alle 17:30. Il capolavoro verdiano, in quattro atti su libretto di Antonio Ghislanzoni, va in scena in una nuova produzione del Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli Aps, con il patrocinio e il contributo del Comune di Rimini.

La regia è affidata a Paolo Panizza, la direzione d’orchestra al Maestro Jacopo Rivani. Protagonisti dell’allestimento il Coro Lirico Città di Rimini, preparato dal Maestro Marcello Mancini, l’Orchestra La Corelli e il corpo di ballo della Compagnia Rdl di Carlo Tedeschi, con coreografie di Matteo Mecozzi.

Il cast vede Renata Campanella nel ruolo di Aida, Vasyl Solodkyy (1 e 4 gennaio) e Danilo Formaggia (3 gennaio) come Radamès, Irene Molinari nei panni di Amneris. Completano il cast Antonio Di Matteo (Ramfis), Stavros Mantis (Amonasro), Mattia Venni (Re d’Egitto), Chiara Mazzei (Sacerdotessa) e Francesco Troilo Di Carlo (Messaggero).