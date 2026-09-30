Provincia di Rimini: 1,8 milioni per la riqualificazione energetica degli edifici

Dal 2023 interventi nelle sedi dell’Ente e in diversi istituti scolastici: previsto un risparmio energetico del 30% e 235 tonnellate di CO2 in meno ogni anno

La Provincia di Rimini fa il punto sugli interventi di riqualificazione energetica realizzati dal 2023 a oggi sul proprio patrimonio edilizio. I lavori, per un valore complessivo di 1 milione e 824.855 euro, sono stati realizzati a costo zero per l’Ente, in quanto a carico del gestore del Servizio Energia, come previsto dal contratto stipulato nel 2023.

"Si tratta di interventi fondamentali per incrementare l'efficienza energetica, la sicurezza e il comfort climatico, nonché il valore stesso del nostro patrimonio edilizio", sottolinea il consigliere provinciale con delega alla Programmazione e gestione dell’edilizia scolastica, Giuliano Zamagni.

Secondo le stime della Provincia, gli interventi consentiranno un risparmio energetico complessivo di circa il 30%, con una riduzione delle emissioni quantificata in 235 tonnellate di CO2 all'anno.

Tra le opere realizzate figurano la sostituzione dei generatori di calore e l'installazione di valvole termostatiche con controllo da remoto nella sede della Provincia di corso d'Augusto e il rifacimento della distribuzione dell'impianto di climatizzazione con allacciamento al teleriscaldamento nella sede di via D. Campana.

Numerosi gli interventi negli istituti scolastici. Al liceo scientifico e artistico "Serpieri" di Rimini sono stati realizzati l'isolamento del solaio di copertura, il rifacimento dell'impermeabilizzazione e delle lattonerie, la sostituzione dei lucernai e dell'unità di trattamento aria, oltre alla realizzazione di un parapetto fisso di sicurezza.

Al liceo scientifico "Einstein" sono stati sostituiti i bruciatori per la regolazione automatica ed è stato installato un impianto in pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria. All'I.T.E. "Valturio" è stata effettuata la riqualificazione delle sottostazioni e dell'impianto in pompa di calore per l'acqua calda sanitaria.

Interventi anche all'I.T.T.S. "Belluzzi-Da Vinci", con la sostituzione dei bruciatori e il rifacimento dei circuiti di distribuzione dell'impianto di climatizzazione, e all'I.S.I.S.S. "Gobetti-De Gasperi" di Morciano di Romagna, dove sono stati riqualificati la centrale termica e l'impianto del piano seminterrato ed è stata realizzata la coibentazione delle tubazioni degli impianti di climatizzazione.

Infine, nella sede scolastica "Ex Inpdap" di Rimini sono state installate nuove unità di trattamento aria e un sistema di telecontrollo.

"Vorrei sottolineare anche l'efficienza del lavoro svolto dai nostri uffici, sia nel reperire le risorse che nel mettere a terra i progetti, finalizzando gli interventi nella fase progettuale di esecuzione", conclude Zamagni.