Provincia di Rimini approva bilancio e Ptav, via libera alla pianificazione futura

Il Consiglio provinciale, nell’ultima seduta del 2025, ha approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 e il Piano Territoriale di Area Vasta (Ptav).

Preceduto dall’Assemblea dei sindaci (presenti 21 Comuni su 27), che ha espresso all’unanimità parere favorevole sullo schema di Bilancio di previsione 2025-2027 (ai sensi del comma 55 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56), il Consiglio provinciale ha approvato a maggioranza (voto contrario dell’opposizione) il bilancio di previsione finanziario 2026/2028. I numeri del bilancio ricalcano sostanzialmente quelli degli ultimi anni e restituiscono una fase di sostanziale stabilità delle risorse dell’Ente nonostante le difficoltà del mercato dell’auto. Proprio a quest’ultimo sono legate le due principali entrate della Provincia, l’imposta di trascrizione e l’addizionale sull’assicurazione civile auto. L’aumento dei cavalli fiscali delle auto immatricolate e scambiate sui quali viene calcolata l’Ipt e l’aumento dei premi assicurativi hanno assicurato la tenuta del gettito delle due entrate nonostante le difficoltà del mercato europeo del automotive.

I 28 milioni di entrate previste devono finanziarie primariamente il contributo che ogni anno ciascuna Provincia, in proporzione al proprio bilancio, deve versare allo Stato. Nel 2026 questo balzello sarà pari a poco meno di 12 milioni di euro e costituirà la principale voce di spesa della Provincia di Rimini. Distanziate le altre spese dell’Ente: per il personale 5 milioni di euro, per le rate dei mutui 5,2 milioni di euro, per le spese per luce e riscaldamento degli istituti superiori di secondo grado 3 milioni di euro.

Le poche risorse a disposizione dopo la copertura delle spese fisse limitano quanto può essere destinato alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade provinciali e delle scuole secondarie. Gli investimenti, iscritti nei bilanci del prossimo triennio per 30 milioni di euro si sorreggono, pertanto, sui trasferimenti dello Stato e del PNRR. Il dato conforta in quanto gli stessi sono finalizzati principalmente alla sicurezza degli edifici e delle strade. Al riguardo, il prossimo anno segnerà la scadenza temporale degli interventi finanziati dal PNRR.

Il Consiglio provinciale ha anche approvato, sempre a maggioranza (astenuta l’opposizione) il Piano territoriale di area vasta, concludendo così l’articolato percorso di predisposizione sviluppato con il territorio e con la Regione Emilia-Romagna. Con l’approvazione, la Provincia si è dotata di uno strumento fondamentale e innovativo che interpreta correttamente gli indirizzi della legge urbanistica regionale (LR 24/17) e apre una nuova stagione di pianificazione capace di cogliere le urgenze indifferibili del nostro tempo (in larga parte connesse al cambiamento climatico), attivare processi di cambiamento e orientare efficacemente i piani urbanistici generali e le trasformazioni agite a livello locale, promuovendo così una direzione condivisa e una comunità unita e coesa. Il Ptav entrerà in vigore a seguito della pubblicazione sul Burert dell’avviso di avvenuta approvazione, prevista per l’inizio del nuovo anno. Tutti gli elaborati sono già consultabili dal sito istituzionale tematico

