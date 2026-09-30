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Provincia di Rimini, nominati i rappresentanti nel Gect: l’organismo per la cooperazione con San Marino

Ottavia Borghesi, Manuela Guaitoli e Flavio Mauro nell’assemblea del Gruppo europeo di cooperazione territoriale: Fabrizio Piccioni indicato come supplente

A cura di Grazia Antonioli Grazia Antonioli
30 settembre 2026 10:51
Provincia di Rimini, nominati i rappresentanti nel Gect: l’organismo per la cooperazione con San Marino -
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Nella seduta di martedì, il Consiglio provinciale ha approvato la nomina dei rappresentanti della Provincia di Rimini in seno all'assemblea del GECT "Terre di accoglienza e libertà". Organismo istituzionale di diritto comunitario, il GECT tra la Repubblica di San Marino e la Provincia di Rimini, costituito nello scorso mese di giugno, è uno strumento stabile di cooperazione territoriale transfrontaliera, nato per favorire la partecipazione ai programmi dell'Unione europea e creare le migliori condizioni per una progettazione integrata capace di superare i confini amministrativi e valorizzare le opportunità offerte dal contesto europeo.

I rappresentanti della Provincia di Rimini, nominati dal Consiglio provinciale, nell'assemblea del GECT "Terre di accoglienza e libertà" sono i consiglieri Ottavia Borghesi, Manuela Guaitoli e Flavio Mauro; il consigliere Fabrizio Piccioni è stato indicato quale componente supplente.

Il Consiglio provinciale ha anche approvato, all’unanimità, la tabella di contribuzione e lo schema di convenzione tra la Provincia di Rimini e i Comuni/Enti per lo svolgimento delle funzioni di committenza ausiliaria della Stazione Unica Appaltante.

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