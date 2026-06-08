Provincia di Rimini, oltre 16 milioni per i lungomari: ecco tutti gli interventi finanziati

Maxi fondi per 5 Comuni del riminese

Dieci interventi di restyling e rigenerazione urbana in altrettanti Comuni della Riviera per un valore complessivo di oltre 40 milioni di euro - di cui 30 milioni di euro di investimenti regionali - che hanno permesso di realizzare 10 progetti di riqualificazione. A tanto ammonta il bilancio della legge regionale per la riqualificazione del distretto balneare emiliano-romagnolo affrontato oggi nel corso della commissione Politiche economiche presieduta da Luca Giovanni Quintavalla.

Scorrendo l’elenco degli interventi si vede in gran parte di stratta di riqualificazione di lungomari o tratti o passeggiate turistiche. I Comuni interessati sono stati Rimini, Ravenna, Cesenatico, Cattolica, Riccione, Cervia, Bellaria Igea Marina, San Mauro Pascoli, Misano Adriatico e Comacchio.

Le risorse per il finanziamento dei progetti in un primo tempo erano 20 milioni di euro e sono state poi incrementate fino ad un importo totale di 32.560.303 euro che ha consentito il finanziamento di tutti progetti risultati ammissibili con importi di finanziamento dall’80% al 70%. Fanno eccezione Riccione e Bellaria Igea Marina che già in sede di domanda avevano previsto un cofinanziamento di importo più elevato e quindi richiedevano una percentuale di finanziamento inferiore.

Commentando i dati, Marta Evangelisti (FdI) ha sottolineato come i progetti in questione siano stati oggetto di ripetute proroghe da parte della Regione perché i Comuni coinvolti hanno accumulato (e stanno accumulando) notevoli ritardi nell'adempimento agli aspetti amministrativi di rendicontazione. "Queste proroghe hanno avuto e stanno avendo anche effetti sulla gestione dell'offerta turistica e della mobilità", ha dichiarato Evangelisti.

Gli interventi in Provincia di Rimini

Il Comune di Rimini ha ricevuto 8 milioni di euro per attività di rigenerazione urbana al Parco del Mare e al lungomare Sud, un intervento dal valore complessivo pari a 10 milioni di euro.

Il Comune di Cattolica ha ricevuto oltre 3,3 milioni di euro per la riqualificazione del lungomare di Levante Raisi-Spinelli. Il totale degli interventi finanziati ammonta a 4,5 milioni di euro.

Il Comune di Riccione ha ricevuto 1,1 milioni di euro per il primo stralcio della riqualificazione della passeggiata Goethe e Shakespear da Piazzale Azzarita al Rio Marano. Il valore complessivo degli interventi è pari a 2,2 milioni di euro.

Il Comune di Bellaria-Igea Marina ha ricevuto oltre 2,1 milioni di euro per realizzare una nuova strada pedonale come prosecuzione di via Colombo e la realizzazione del lungomare tra Bellaria Centro e Bellaria Nord. L’intervento complessivo degli interventi è pari a 3,5 milioni di euro.

Il Comune di Misano Adriatico ha ricevuto oltre 1,7 milioni di euro per la riqualificazione del lungomare Sud da via d’Azeglio a piazza Colombo. Il valore complessivo dell’intervento è pari a 2,5 milioni di euro.