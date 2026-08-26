Provincia, via libera alla variazione di bilancio: risorse per strade e scuole
Il Consiglio provinciale approva la variazione di bilancio: finanziati quattro interventi sulle strade e stanziati 100 mila euro per una cucina didattica all’Istituto Tonino Guerra di Novafeltria
Nella seduta del Consiglio provinciale di martedì 25 agosto, è stata approvata a maggioranza (astenuta l’opposizione) la variazione n. 10/2026 al Bilancio di previsione 2026-2028.
La variazione contabilizza i finanziamenti regionali alla viabilità provinciale derivanti dall’approvazione, da parte della Giunta regionale, della graduatoria dei fondi FSC 2021-2027 (quota riparto anno 2027). Annunciati nei giorni scorsi, si tratta di circa 5 milioni di euro del Fondo di sviluppo e coesione per quattro interventi di adeguamento e messa in sicurezza della rete stradale provinciale: la rifunzionalizzazione del piano viabile - II stralcio della S.P. 136 “Santarcangelo Mare”, il miglioramento della percorribilità della S.P. 8 “Santagatese”, la messa in sicurezza dell’intersezione con la via Cassandro nel Comune di San Giovanni in Marignano della S.P. 58 “Tavullia”, la realizzazione degli impianti di illuminazione delle rotatorie lungo la S.P. 17 “Saludecese Variante”.
Nella stessa variazione, anche 100 mila euro destinati alla realizzazione, presso la sede dell’Istituto Tonino Guerra di Novafeltria, di una cucina didattica.