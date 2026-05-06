Psichiatria e psicoanalisi, al via a Santarcangelo il ciclo di incontri con il dottor Ugo Amati

Sei appuntamenti gratuiti alla Biblioteca Baldini tra angoscia, transfert, Lacan e clinica della psicos

Cominciano a Santarcangelo gli incontri del Dottor Ugo Amati che pongono al centro del dialogo alcuni concetti fondamentali da portare idealmente nella propria “valigetta del mestiere”: istituzione, alienazione e transfert, declinati nella pratica concreta.

La psichiatria attraversa oggi una fase critica, evidente da numerose testimonianze. Il rapporto tra psichiatria e psicoanalisi, a suo avviso, è molto più stretto di quanto comunemente si creda, e merita pertanto di essere ripensato al di là del discorso prevalente.

Tutti gli incontri si svolgeranno gratuitamente in Biblioteca A. Baldini, Santarcangelo di Romagna.

In collaborazione con la Pro Loco di Santarcangelo di Romagna.

Lunedì 11 maggio ore 17:00-19:00 : il concetto di angoscia.

Lunedì 18 maggio ore 17:00-19:00 : Lacan lo stadio dello specchio.

Lunedì 25 maggio ore 17:00-19:00 : etica della psicoanalisi.

Lunedì 1° giugno ore 17:00-19:00 : clinica della psicosi secondo Jean Oury.

Lunedì 8 giugno ore 17:00-19:00 : il concetto di transfert.

Lunedì 15 giugno ore 17:00-19:00 : la creazione estetica. Il concetto di gestaltung.

Letture a cura di Liana Mussoni e Marco Giorgi (brani tratti dal volume “La psichiatria alla ricerca di una fonte”).

Informazioni e prenotazioni:

Pro Loco ☎ 0541 624270 ✉ [email protected]

Inoltre, il Dott. Amati effettuerà la seguente presentazione.

Giovedì 4 giugno ore 21:00. Biblioteca Baldini

Presentazione del volume “Lacan alla ricerca di una fonte” di Ugo Amati e Paolo Di Benedetto.

Nell’occasione sarà presentato il documentario di Simona Rinciari “Je vous connais peut-etre” e alcune tavole con una storyboard di Simona Rinciari.

Ingresso libero fino esaurimento posti.