Puliamo il Mondo, a Bellaria Igea Marina volontari e studenti ripuliscono la spiaggia

Sabato 26 settembre ritrovo alle 10 in piazzale Kennedy per la raccolta dei rifiuti sull’arenile

Sabato 26 settembre, l’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina si unirà all’iniziativa “Puliamo il Mondo”, la versione italiana dell'evento internazionale Clean up the World; promosso annualmente da Legambiente, l’appuntamento si svolge dal 1993 ed ha visto il coinvolgimento crescente di associazioni, scuole, aziende, comitati e amministrazioni locali. Per l’occasione, l’Assessorato all’Ambiente con il sostegno della Banca del Tempo, ha organizzato una mattinata di raccolta ambientale, con ritrovo alle ore 10.00 presso piazzale Kennedy: qui, verranno consegnate ai partecipanti le dotazioni necessarie per la raccolta, che avverrà lungo l’arenile con fine delle attività programmata per le 12.00 circa. Prevista anche la presenza di alcune classi della scuola secondaria di primo grado ‘Panzini’, oltre che dell’Assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli. Anche a Bellaria Igea Marina, “Puliamo il Mondo” terrà fede alla sua mission di giornata in cui sensibilizzare e compiere azioni estremamente concrete di pulizia, per un evento che anche nell’ultima edizione del 2025 è stato in grado di mobilitare a livello nazionale 400.000 volontari in 1.300 città, ripulendo dai rifiuti abbandonati 4.000 aree distribuite tra strade, piazze, parchi, spiagge e sponde dei fiumi.