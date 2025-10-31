“Puntiamo allo scudetto”: Spalletti si presenta alla Juventus con ambizione e carica

Il nuovo tecnico ha anche spiegato le ragioni che lo hanno spinto ad accettare l’incarico

Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Nel giorno della presentazione, il tecnico campione d’Europa con l’Italia ha parlato con entusiasmo e determinazione degli obiettivi per la stagione bianconera.

“Spero di rientrare nel giro scudetto. Perché no? L’abbiamo detto con i giocatori: le intenzioni devono essere al massimo”, ha dichiarato Spalletti davanti ai giornalisti. “Per un club come questo è necessario tornare in Champions League, ma le altre corrono forte: dobbiamo lavorare”.

Il nuovo tecnico ha anche spiegato le ragioni che lo hanno spinto ad accettare l’incarico:

“Se non avessi creduto nelle potenzialità di questa squadra, non avrei firmato un contratto da otto mesi. La rosa ha qualità, ci vedo la possibilità di rimettere le cose a posto. Dovremo essere squadra, un gruppo che capisca cosa deve fare in campo. Per me è una sfida molto stimolante”.

Con queste parole, Spalletti ha aperto ufficialmente il suo nuovo capitolo in bianconero, portando con sé la sua consueta carica e il desiderio di riportare la Juventus ai vertici del calcio italiano ed europeo.