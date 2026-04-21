Pusher, balordi, borseggiatori e ubriachi: "La zona stazione di Rimini è presa d'assedio"

Gioenzo Renzi (Fdi) chiede più presenza della Polizia Locale

Gioenzo Renzi di Fratelli d'Italia chiede più controlli e pattugliamenti della Polizia Locale in zona stazione ferroviaria, rilevando la persistenza di "spacciatori, borseggiatori, balordi e ubriachi che creano degrado anche in viale Cesare Battisti e creano problemi a cittadini e turisti che usufruiscono della stazione, del trasporto pubblico, del servizio taxi".

Da qui la richiesta di Renzi di un presidio costante, dal pomeriggio fino all'una di notte, della Polizia Locale, in sinergia con le altre forze di Polizia e dell'Esercito. "Ritengo che sia compito primario della Polizia Locale - scrive Renzi - far rispettare il Regolamento di Polizia Urbana, che prevede tra i comportamenti vietati sul suolo pubblico, il consumo degli alcolici, i bivacchi, l’acquisto e l’assunzione di stupefacenti, con repressione degli illeciti amministrativi e penali".

"Restiamo inoltre sempre in attesa del potenziamento della video sorveglianza con l’installazione delle nuove telecamere, annunciate dall’assessore dal 2021: a dimostrazione che l’amministrazione si dimostri sempre pronta a compier annunci, e meno celere a rendere attivi gli strumenti che possano concretamente contribuire alla sicurezza", chiosa il consigliere di Fratelli d'Italia.