Putin a Pechino: 'Mosca non intende attaccare l'Europa'. Fico prepara incontro con Zelensky

Il presidente russo rafforza i legami con Xi Jinping e nega mire aggressive sull’Ue. Il premier slovacco, dopo aver visto Putin e il leader cinese, venerdì incontrerà Zelensky

Il presidente russo Vladimir Putin, in visita a Pechino, ha ribadito che Mosca non ha alcuna intenzione di attaccare l’Europa, definendo “provocazioni” le accuse di piani aggressivi. L’incontro con il leader cinese Xi Jinping ha confermato il rafforzamento dei legami tra Russia e Cina, descritti come “a livelli senza precedenti”.

A Pechino era presente anche il premier slovacco Robert Fico, che ha parlato di un “nuovo ordine mondiale multipolare” e criticato l’Unione Europea per l’atteggiamento verso Mosca. Fico vedrà venerdì a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo i colloqui con Putin e Xi.

Sul fronte energetico, la Russia e la Cina hanno rilanciato il progetto del gasdotto Power of Siberia 2, destinato a raddoppiare l’export russo verso Pechino, con un tracciato che passerà dalla Mongolia.