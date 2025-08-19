Putin apre al dialogo con Zelensky: bilaterale entro agosto, poi trilaterale con Trump

Kiev ottiene garanzie di sicurezza dagli alleati. Oggi in videoconferenza il Consiglio europeo sugli sviluppi del negoziato

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto sì all’incontro bilaterale con Volodymyr Zelensky, che si terrà entro agosto in una località ancora da definire. Al termine del faccia a faccia, è previsto anche un vertice trilaterale con l’ex presidente statunitense Donald Trump.

Secondo quanto dichiarato dal leader ucraino, entro dieci giorni gli alleati occidentali formalizzeranno le garanzie di sicurezza per Kiev, frutto del vertice di ieri alla Casa Bianca con il presidente Usa e i leader europei. “Quella sui territori è una decisione che riguarda me e Putin”, ha sottolineato Zelensky.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è rientrata stamani da Washington, mentre oggi è in programma in videoconferenza una riunione del Consiglio europeo per discutere dei prossimi passi del negoziato.

Intanto, nella notte la guerra è tornata a farsi sentire: raid russi hanno colpito diverse aree ucraine, mentre Mosca ha annunciato di aver abbattuto droni provenienti da Kiev.