Putin e Kim a Pechino: “Russia e Corea del Nord unite contro il neonazismo”

Trump parla di complotto anti-Usa, il Cremlino smentisce. Xi richiama alla pace: “Mai tornare alla legge della giungla”

Si è aperto a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un, a margine della grande parata militare a Piazza Tienanmen per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale, alla presenza del presidente cinese Xi Jinping.

Nel suo intervento, Xi ha sottolineato la necessità di preservare la stabilità internazionale: “Bisogna scegliere tra la pace e la guerra, mai tornare alla legge della giungla a danno dei più deboli”.

Putin ha ringraziato la Corea del Nord per il sostegno militare offerto a Mosca nella guerra in Ucraina, definendo l’alleanza tra i due Paesi una lotta comune “contro il nazismo moderno”. Kim ha replicato definendo l’aiuto a Mosca un “dovere fraterno”.

Negli Stati Uniti, Donald Trump ha commentato l’incontro tra Xi, Putin e Kim parlando di una “cospirazione contro l’America”. Pronta la replica del Cremlino: “Non c’è nessuna cospirazione contro gli Stati Uniti, nessuno di questi tre leader ci ha mai pensato”.