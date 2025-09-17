Putin in divisa alle esercitazioni con Minsk

Zelensky: "Vuole intimidire la Nato". Trump oggi da Re Carlo a Londra

Il presidente russo Vladimir Putin è apparso in uniforme militare durante le esercitazioni congiunte Zapad tra Russia e Bielorussia, in corso presso un poligono della regione occidentale di Nizhny Novgorod. Secondo il Cremlino, all’addestramento hanno preso parte 100mila soldati, mentre i media statali parlano di una cifra inferiore, attorno ai 70mila militari.

Da Minsk è arrivata la conferma che le manovre hanno incluso anche simulazioni di "pianificazione e valutazione dell'uso di armi nucleari" nelle aree prossime ai confini con la Nato. Un segnale che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito una chiara "intimidazione", denunciando inoltre il recente sorvolo di droni russi in Polonia.

Zelensky ha rivolto un appello diretto al presidente statunitense Donald Trump, chiedendogli "una posizione chiara" per accelerare la fine della guerra in Ucraina.

Nel frattempo, Trump è giunto ieri sera a Londra per la sua seconda visita di Stato nel Regno Unito. Oggi parteciperà a un ricevimento solenne a Buckingham Palace con Re Carlo III, in un’agenda che intreccia simboli e diplomazia internazionale.