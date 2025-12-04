Altarimini

Putin minaccia: "Kiev si ritiri o prenderemo il Donbass". Lo Zar benedice l'azione Usa

Medvedev: "Asset Casus Belli"

A cura di Glauco Valentini Redazione
04 dicembre 2025 13:55
Sullo stallo nelle trattative per la pace in Ucraina arrivano ancora le minacce di Mosca. 'O Kiev si ritira dal Donbass o lo libereremo con la forza', dice Putin al canale tv indiano India Today. Come riporta l'Ansa, il presidente russo giudica poi l'incontro con gli emissari Usa Witkoff e Kushner 'molto utile', ricalcando le parole del presidente Usa Trump al quale riconosce l'impegno 'per trovare una soluzione consensuale al problema ucraino anche se non è facile'. Il presidente cinese Xi, incontrando Macron a Pechino, assicura 'ogni sforzo per la pace in Ucraina'. Sui beni russi congelati arriva l'avvertimento del segretario del Consiglio di Sicurezza Medvedev: 'La sottrazione degli asset sarebbe un casus belli'. Il senatore della Lega Borghi sostiene intanto che i beni 'vadano restituiti ai russi'.

