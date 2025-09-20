Putin punta sull’escalation: caccia polacchi in volo, cyberattacco paralizza gli aeroporti europei

Zelensky incontrerà Trump all’Onu. Pesanti raid russi in Ucraina, mentre Israele intensifica i bombardamenti su Gaza

Il conflitto tra Russia e Ucraina segna una nuova fase di tensione. Secondo fonti citate da Bloomberg, il presidente russo Vladimir Putin, dopo un incontro riservato in Alaska, sarebbe ormai convinto che l’escalation militare rappresenti la via più efficace per rafforzare le proprie posizioni, confidando in una sostanziale libertà d’azione concessa dall’ex presidente americano Donald Trump.

Nelle ultime ore, i cieli dell’Europa orientale hanno registrato nuovi allarmi: Varsavia ha fatto decollare i caccia per intercettare eventuali minacce, in seguito ai pesanti raid russi che hanno provocato almeno tre vittime in Ucraina. Parallelamente, un massiccio cyberattacco ha messo in tilt i sistemi informatici di diversi aeroporti europei, tra cui Heathrow, Berlino e Bruxelles. Il blocco dei check-in ha causato cancellazioni, ritardi e forti disagi ai passeggeri.

Sul fronte diplomatico, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha intensificato le pressioni su Washington per inasprire le sanzioni contro Mosca. A suo giudizio, subordinare nuove misure punitive alle decisioni preliminari degli Stati europei significherebbe “perdere tempo prezioso”. Zelensky avrà la possibilità di ribadire questa posizione direttamente a Donald Trump, con cui è previsto un incontro la prossima settimana durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Intanto, in Medio Oriente, cresce la tensione attorno a Gaza City, bersaglio di quelli che sono stati definiti “attacchi implacabili” da parte delle forze israeliane. Secondo un rapporto indipendente, circa 15 palestinesi su 16 uccisi dall’inizio della nuova offensiva israeliana sarebbero civili. Hamas ha lanciato un nuovo avvertimento sulla sorte degli ostaggi ancora trattenuti nella Striscia.

La spirale di crisi, tra guerra in Ucraina, cyberattacchi in Europa e conflitto in Medio Oriente, alimenta lo spettro di una destabilizzazione globale sempre più difficile da contenere.