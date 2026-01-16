Putin: "Rapporti con l'Italia in difficoltà, ma pronti a ripartire”

Tajani: “Mosca ha sbagliato a invadere l’Ucraina, ma non siamo in guerra con il popolo russo”

Le relazioni tra la Russia e i Paesi europei, Italia compresa, “lasciano molto a desiderare”, ma Mosca è “pronta a ripristinarle”. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro al Cremlino con gli ambasciatori di diversi Stati europei, tra cui quello italiano, Stefano Beltrame.

Secondo il leader del Cremlino, il deterioramento dei rapporti è legato alle scelte politiche adottate dall’Unione europea dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Una posizione a cui ha risposto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ribadendo la linea del governo italiano: “Abbiamo detto che il Cremlino ha sbagliato a invadere l’Ucraina e abbiamo difeso Kiev, ma non siamo in guerra con il popolo russo”.

Sul piano internazionale, il clima resta teso anche sul fronte diplomatico legato a un possibile accordo di pace. L’ex presidente statunitense Donald Trump è tornato ad attaccare il leader ucraino Volodymyr Zelensky, sostenendo che sarebbe lui a rallentare i negoziati, mentre Putin sarebbe “pronto” a un’intesa. Una lettura condivisa da Mosca, che ha accolto con favore le dichiarazioni di Trump, affermando che “Zelensky rappresenta l’ostacolo principale” al raggiungimento della pace.

Nel frattempo, l’Italia conferma il sostegno all’Ucraina nel rispetto del diritto internazionale, mantenendo aperta la distinzione tra la condanna delle scelte del Cremlino e il dialogo con il popolo russo.