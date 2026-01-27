Quali prospettive per l'Alta Valmarecchia: il convegno il 30 gennaio a Sant'Agata Feltria

Un convegno su idee per valorizzare il territorio collinare-montano

"Il valore del territorio collinare-montano" è il titolo del convegno che il Rotary Club Novafeltria-Alto Montefeltro promuove per il prossimo 30 gennaio alle ore 18.00 al teatro Mariani di Sant'Agata Feltria. L'iniziativa si propone di evidenziare le potenzialità dell'alta valle del Marecchia, le prospettive di crescita dal punto di vista turistico, economico e culturale in stretta sinergia tra le diverse realtà del territorio che, talvolta, sembrano preferire la gestione in modo autonomo di proposte non omogenee e originate da singole iniziative. Ospiti del convegno saranno il presidente della Provincia di Rimini e di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad, il consigliere regionale Nicola Marcello, Carlo Battistini presidente della Camera di Commercio della Romagna, Patrizia Rinaldis, presidente dell'associazione Albergatori di Rimini e del Gal Valmarecchia e Valconca, il vescovo di San Marino Montefeltro Domenico Beneventi, responsabile in ambito Cei per le aree interne. Il presidente del Rotary Club Novafeltria-Alto Montefeltro Gian Angelo Marra ha fortemente voluto all'incontro, quali rappresentanti del territorio, i sindaci dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia e autorità distrettuali del Rotary, al fine di avere proposte differenziate e possibili risposte positive. I moderatori dell'incontro saranno il giornalista Riccardo Valentini e Raffaella Nanni.