Qualificazioni Mondiali, stasera c’è Italia-Israele
Gli Azzurri di Gattuso in campo a Udine. L’Under 21 affronta l’Armenia per avvicinarsi agli Europei
Serata di grande calcio per l’Italia. A Udine, in un impianto blindato per l’occasione, la Nazionale di Gennaro Gattuso affronta Israele nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, con l’obiettivo di conquistare punti fondamentali per la corsa alla fase finale del torneo.
Intanto, dal continente africano arriva una notizia storica: Capo Verde si qualifica per la prima volta nella sua storia al Mondiale, un traguardo che conferma la crescita del calcio africano.
Oggi è in campo anche l’Italia Under 21, impegnata a Cremona contro l’Armenia nelle qualificazioni agli Europei di categoria. Gli Azzurrini cercano una vittoria per consolidare il primato nel girone e avvicinarsi alla fase finale.
In casa Milan, invece, arriva una nota stonata: Alexis Saelemaekers si è fermato per infortunio. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, ma rischia di saltare le prossime sfide di campionato.