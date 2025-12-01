"Qualità della vita": Rimini al 51° posto per il Sole24Ore ma Italia Oggi la metteva al 12°
La provincia di Rimini è fanalino di coda in Regione. Trento la città dove si vive meglio
Due indagini con lo stesso oggetto, la “qualità della vita”, pubblicate a distanza di pochi giorni che forniscono risultati decisamente diversi per quanto riguarda Rimini. Per Italia Oggi la provincia di Rimini è al 12° posto in Italia per Qualità della Vita (+ 21 posizioni rispetto al 2024) mentre per il Sole 24 Ore, con i risultati resi noti in queste ore, è al 51° posto (- 9 posizioni rispetto al 2024).
Italia Oggi, alcuni sotto indicatori: provincia di Rimini al 12° posto per imprese registrate, 19° per estensione ciclabili, 18° offerta di trasporto pubblico, 17° posto per bambini che hanno usufruito servizi comunali per l’infanzia, 16° posto per persone in possesso di laurea, 7° posto per speranze di vita dalla nascita, 5° posto per numero di spettacoli, 3° posto per numero medio di spettatori ad evento, 2° posto per spesa pro capite per spettacoli
Sole 24 Ore, alcuni sotto indicatori: 10° posto per pagamento fatture in scadenza, 30° per reddito medio disponibile pro capite, 27° per depositi bancari delle famiglie consumatrici, 105° per inflazione generi alimentari e bevande non alcoliche, 22° per start up innovative, 102° per incidenti stradali, 103° per denunce di furti con strappo, 11° per speranze di vita alla nascita, 43° per indice di salubrità dell’aria, 10° per qualità delle amministrazioni locali, 8° per ecosistema urbano, 3° per ingressi agli spettacoli, 4° per numero di palestre e piscine, 5° per offerta culturali, 5° per librerie, 8° per ristoranti, 13° per indice del clima.
Trento torna in testa all’indagine del Sole 24 Ore che fotografa il benessere nei territori.
Per quanto riguarda la regione Emilia Romagna Bologna conquista il 4° posto generale, Parma il 10°, Forlì-Cesena 11°, Modena 12°, Ravenna 19°, Reggio Emilia 20°, Piacenza 32°.