Altarimini

Qualità della vita: Rimini, oltre 20 posizioni guadagnate. Milano resta prima

Rimini cresce più di tutti nella qualità della vita: +20 posizioni

A cura di Riccardo Giannini Redazione
16 novembre 2025 12:46
Qualità della vita: Rimini, oltre 20 posizioni guadagnate. Milano resta prima - Riviera di Rimini ARCHIVIO
Riviera di Rimini ARCHIVIO
Rimini
Attualità
Condividi

Milano si conferma al vertice della qualità della vita in Italia. La città meneghina torna infatti al primo posto nell’indagine 2025 realizzata da "ItaliaOggi" e "Ital Communications", in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, giunta alla sua 27ª edizione. Il capoluogo lombardo eccelle in particolare per servizi, reddito, infrastrutture e vitalità economica. Sul podio seguono Bolzano, stabile al secondo posto, e Bologna, che guadagna una posizione rispetto allo scorso anno.

Tra i miglioramenti più significativi spiccano quelli di Rimini e Ascoli Piceno, che avanzano entrambe di oltre venti posizioni, collocandosi rispettivamente al 12° e 15° posto. In calo, invece, Monza e Brianza e, in maniera più marcata, province come Pordenone, scesa dalla 9ª alla 23ª posizione, e Gorizia, che passa dalla 26ª alla 52ª. Male anche Foggia, che retrocede dal 93° al 104° posto.

All’estremo opposto della graduatoria resta Caltanissetta, 107ª e ultima, preceduta da Crotone e Reggio Calabria. Un segnale che conferma il persistente ritardo del Mezzogiorno, dove permangono diffuse condizioni di disagio sociale.

Lo studio prende in considerazione 107 province, raggruppate in cinque cluster — Mediterraneo, Francigena, Adriatico, Padania, Metropoli — e valuta nove ambiti: affari e lavoro, ambiente, istruzione, popolazione, criminalità e sicurezza, reddito, assistenza sociale, sanità, turismo e cultura.

Il risultato generale evidenzia un peggioramento: solo 60 province mostrano una qualità della vita giudicata “buona” o “accettabile”, un numero inferiore rispetto alle ultime edizioni.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini