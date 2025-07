Qualità e sostenibilità: la guida premia lo stabilimento di Cattolica tra i 300 bagni al top

L'Altamarea di Cattolica conquista l’Audit People Award della guida ideata da Andrea Guolo e Tiziana Di Masi

La Guida ai migliori beach club d'Italia ha premiato, per l'Emilia Romagna, lo stabilimento balneare Altamarea di Cattolica con "l'Audit People Award - Best quality and sustainability beach club", identificando nella struttura la massima espressione regionale dei concetti di qualità e sostenibilità.

Altamarea, già presente nella prima edizione della guida, ideata e curata dal giornalista Andrea Guolo, firma di Milano Finanza e di Vogue Italia, e dall'attrice, scrittrice e blogger Tiziana Di Masi, è focalizzata sulle eccellenze italiane del mondo beach club 300 strutture inserite sulle oltre 7mila presenti nel litorale italiano. Chi ha meritato il rating di due ombrelloni, nelle valutazione degli autori, ha raggiunto l'obiettivo grazie a una serie di investimenti avviati negli anni, dalle piscine al centro benessere, e all'attenzione per le certificazioni, l'ultima della quale è stata conseguita per la parità di genere.