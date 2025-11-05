Quando il “green” incontra la legge: a Ecomondo il valore dei diritti di proprietà industriale

Lo Studio riminese Casanti Migani porta al centro della fiera il tema strategico della protezione di brevetti, marchi e innovazione sostenibile

La transizione verso un’economia verde non può prescindere da una solida tutela giuridica dei diritti di proprietà industriale. Brevetti, marchi, disegni e modelli registrati rappresentano infatti una leva strategica per valorizzare tecnologie pulite, prodotti ecocompatibili e modelli di business circolari.

Per la prima volta, nell’ambito di una manifestazione di rilievo internazionale come Ecomondo, un seminario è interamente dedicato al ruolo cruciale della proprietà industriale nella green economy. L’iniziativa – intitolata “Proprietà Industriale e Green Economy – Tutela, Innovazione e Competitività Sostenibile” – è organizzata dallo Studio Casanti Migani di Rimini e si terrà giovedì 7 novembre (ore 10.00-12.30, Sala Noce – Padiglione A6, Rimini Fiera).

Il seminario riunisce voci autorevoli del panorama internazionale:

· Sergio Rizzo, dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), interverrà con un aggiornamento su Green EU Trade Marks 2023;

· Yoshinari Oyama, dell’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO), presenterà la piattaforma WIPO GREEN, che promuove brevetti e tecnologie per affrontare le sfide ambientali e climatiche.

A completare il quadro, due approfondimenti tecnici a cura dei fondatori dello Studio Casanti Migani:

· Filippo Casanti tratterà il tema “La tutela legale dei brevetti green”;

· Paolo Migani si concentrerà sui “Requisiti di registrabilità dei marchi green”.

A introdurre e moderare gli interventi sarà l’avv. Silvia Rossi, Direttore dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi della Repubblica di San Marino.

“Nella corsa verso la decarbonizzazione e l’economia circolare, la proprietà industriale è un fattore abilitante dell’innovazione sostenibile”, spiegano gli organizzatori. “Questo incontro vuole offrire alle imprese e agli operatori del settore un quadro chiaro delle opportunità giuridiche, economiche e competitive legate alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nella green economy”.

Il seminario propone inoltre un’analisi delle normative europee e internazionali, delle migliori pratiche e di casi di successo in cui la protezione della proprietà industriale ha sostenuto la crescita sostenibile delle imprese.



Perché un marchio viene rifiutato dall’EUIPO?

È il caso del marchio “GREEN COTTON”, richiesto per servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso di abbigliamento (Classe 35). Rifiutato perché descrittivo.

Secondo l’EUIPO, l’espressione indica semplicemente che i prodotti offerti sono realizzati in cotone ecologico o di colore verde, senza distinguere un’origine commerciale specifica.

Ai sensi dell’art. 7(1)(c) RMUE, i marchi che descrivono la natura o la qualità dei prodotti non sono registrabili.

È un esempio tipico di marchio “green” privo di capacità distintiva: comunica un messaggio ambientale, senza distinguere la vera origine del produttore, che è il requisito fondamentale di un marchio.

Programma sintetico

Sala Noce, Padiglione A6 – Rimini Fiera

7 novembre 2025, ore 10.00–12.30

· 10.00 – Introduzione

Silvia Rossi, Direttore Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, Repubblica di San Marino

· 10.15 – Green EU Trade Marks – 2023 Update

Sergio Rizzo, EUIPO

· 10.45 – WIPO GREEN platform: patents and technologies for solving environmental or climate change problems

Yoshinari Oyama, WIPO

· 11.15 – La tutela legale dei brevetti green

Filippo Casanti, Studio Casanti Migani

· 11.45 – Requisiti di registrabilità dei marchi green

Paolo Migani, Studio Casanti Migani

· 12.15 – Discussione e conclusioni

Chi è lo Studio Casanti Migani

Fondato nel 2014 dall’avv. Filippo Casanti e dal dott. Paolo Migani, lo Studio Casanti Migani opera nel campo della proprietà industriale e intellettuale, offrendo consulenza legale e tecnica a imprese locali, nazionali ed estere. Le competenze integrate – giuridiche, amministrative e di tutela giudiziale – coprono marchi, brevetti, modelli ornamentali, disegni industriali, software, varietà vegetali e indicazioni geografiche.

Grazie a una rete di corrispondenti internazionali, lo Studio assiste le aziende dalla fase di analisi preventiva e deposito delle domande di registrazione, fino alla protezione contro ogni forma di contraffazione o concorrenza sleale, in Italia e all’estero.