Quando la pizza incontra lo chef stellato: viaggio tra sapori e visioni a Il Cortile in Centro

Lo chef stellato Luca Marchini e il maestro pizzaiolo Ivan Signoretti firmano un menù a quattro mani

Non una semplice serata di degustazione, ma un incontro tra visioni: quella degli chef stellati e quella dei maestri pizzaioli. È quanto è andato in scena a Il Cortile in Centro di Rimini, unica pizzeria d'autore dell'Emilia-Romagna selezionata da Gambero Rosso tra otto pizzerie gourmet in tutta Italia. Si è conclusa con un grande successo di pubblico e critica la prima tappa di "The Sanpellegrino Table", evento che nei giorni scorsi ha trasformato gli spazi del locale del centro storico in un vero laboratorio del gusto.

A guidare l'iniziativa è stata la collaborazione tra Acqua Panna, S.Pellegrino The Fine Dining Waters e Gambero Rosso, partner d'eccellenza uniti dall'obiettivo di portare l'eccellenza del gusto a tavola.

La serata è stata un dialogo tra lievitati e alta cucina, con un menù a quattro mani firmato da Ivan Signoretti, chef e maestro della pizza de Il Cortile in Centro, e Luca Marchini, chef stellato del ristorante L'Erba del Re di Modena.

"Sin da subito ho trovato molto stimolante l'idea di studiare un menù insieme a uno chef stellato – racconta Signoretti –. È stata un'occasione per crescere e respirare idee nuove". Cresciuto sulla Riviera, il percorso di Signoretti è partito dalla cucina per approdare alla profonda conoscenza dei lievitati: nel 2017 l'apertura del locale insieme a Thomas Agostini, nel 2020 la vittoria del Pizza Challenge, poi collaborazioni nazionali e internazionali.

Al suo fianco Luca Marchini, che ha portato in Romagna una rilettura contemporanea della cucina emiliana. Premiato con la stella Michelin nel 2008, lo chef ha trovato in questa collaborazione terreno fertile per la sperimentazione: "Quando ci sono mestiere e dedizione non possono che nascere sintonia e stima reciproca. La parola chiave è sempre il confronto, base d'ispirazione e di crescita".

Il menù della serata ha spaziato dal mare all'Emilia, con qualche suggestione esotica. La vera sfida è stata far dialogare l'integrità del piatto stellato con la complessità del mondo della pizza, centrata pienamente in abbinamenti come il Fish Burger con nero di seppia, il padellino al vapore "Gambero in salsa cocktail", la pizza "Audace" e l'omaggio al modenese "Al Ninàtt". Gran finale con "Ginevra Esotica", un padellino dolce dedicato alla figlia di Signoretti.

"L'evento ha dimostrato come l'alta cucina e la pizza contemporanea possano intrecciarsi in un dialogo di altissimo livello, confermando Rimini – e in particolare Il Cortile in Centro – come crocevia fondamentale per l'innovazione gastronomica italiana", il commento degli ospiti della serata.