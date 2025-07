Quando l’impresa incontra il volontariato: donato un tablet al G.I.V. Valconca

Giannetti Group dona tecnologia alla Protezione Civile Valconca

Un gesto concreto di grande valore, che rafforza il legame tra il mondo imprenditoriale locale e la rete del volontariato. La Ditta Giannetti Group di Sant’Andrea in Casale (San Clemente) ha donato un tablet di ultima generazione al G.I.V. – Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile Valconca, da anni impegnato in prima linea nella gestione delle emergenze sul territorio.

Il dispositivo verrà utilizzato a bordo dei mezzi operativi del G.I.V. durante gli interventi sul campo, per consentire l’identificazione rapida e precisa delle aree segnalate in caso di emergenza da Sindaci e tecnici dei Comuni della Valconca. Uno strumento tecnologico che, grazie alla geolocalizzazione e alla connettività in tempo reale, permetterà di raggiungere con tempestività le zone colpite da allagamenti, frane, cadute di alberi o altre situazioni critiche, ottimizzando le operazioni e riducendo i tempi di intervento.

Questo dono rappresenta molto più di un semplice supporto tecnico: è un segnale forte di attenzione e fiducia nei confronti del lavoro quotidiano dei volontari, che con dedizione e spirito di servizio tutelano la sicurezza della comunità.

A nome di tutti i volontari, e del presidente del G.I.V. Protezione Civile Valconca Manuel Cavalli, un sentito ringraziamento alla famiglia Giannetti e a tutto il team aziendale per questo importante contributo.