Quanto vale davvero? A San Marino Outlet un evento per scoprire il valore dei propri oggetti

Il 24 maggio il live show "A che prezzo?"

È il momento di rispolverare da credenze, armadi, soffitte e garage oggetti curiosi, vintage o che potrebbero stupire per il loro valore: a San Marino Outlet è in arrivo un appuntamento speciale pensato per valorizzare pezzi insoliti e dal possibile valore collezionistico.

Sabato 24 maggio, alle ore 16:30, andrà in scena il live show “A che prezzo?” che vedrà la partecipazione degli antiquari Ada Egidio e Giano Del Bufalo, volti noti al pubblico televisivo, e del conduttore e attore Paolo Conticini. Insieme accoglieranno i partecipanti, raccontando aneddoti e curiosità legate ai vari oggetti, che saranno valutati per scoprirne il potenziale valore.

Il pubblico potrà assistere ad uno show coinvolgente e ricco di momenti di intrattenimento nella cornice di San Marino Outlet, l’outlet più grande della Romagna con un’offerta di oltre 50 punti commerciali e che vedrà due nuove attese aperture nel mese di maggio.

Come partecipare per fare valutare un oggetto?

Per partecipare al live show fino al 18 maggio sarà attivo un contest: gli utenti dovranno seguire il profilo Instagram di San Marino Outlet, commentare il post ufficiale (a questo link) indicando l’oggetto che desiderano far valutare.

Il collegamento in bus per un viaggio comodo e senza pensieri da Rimini

Distante appena 15 minuti dal casello di Rimini sud, San Marino Outlet è facilmente raggiungibile in automobile. Dalla Riviera, inoltre, tutti i giorni è attiva l'Autolinea Rimini San Marino che, con partenza dalla Stazione Ferroviaria di Rimini, consente un facile collegamento anche per chi arriva in treno (percorsi e orari al seguente link: https://www.benedettinispa.com/it/san-marino-outlet-experience).