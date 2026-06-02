Tentata rapina a Rimini, coppia accoltellata: feriti lievi ma rapinatori in fuga

Due aggressori incappucciati hanno colpito un ristoratore 50enne e la compagna 30enne in via Lagomaggio

Momenti di paura nella notte tra domenica e lunedì a Rimini, in via Lagomaggio, dove una coppia è stata aggredita da due uomini durante una tentata rapina. Le vittime, un ristoratore di 50 anni e la compagna di 30, sono state avvicinate poco dopo l’una da due individui con il volto coperto. Sono stati minacciati e costretti a consegnare denaro e oggetti di valore.

Alla reazione della coppia è seguita una breve colluttazione, durante la quale sono stati esplosi alcuni fendenti: l’uomo è rimasto ferito al fianco, mentre la donna ha riportato una lieve ferita al collo. I due aggressori sono scappati.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, la Squadra Mobile e la Scientifica, insieme ai sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti all’ospedale Infermi. Le condizioni dei due non sarebbero gravi e non risultano in pericolo di vita.

Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.