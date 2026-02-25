Forum Quartiere 1, partecipata assemblea pubblica dedicata al Piano Urbanistico Generale di Rimini

Vicesindaca e assessori Morolli e Ridolfi a confronto con i cittadini su proposte e prospettive per il futuro di Rimini

Alla riunione pubblica “Verso il Pug”, promossa dal Forum deliberativo di quartiere n.1 – Rimini Nord Mare, tenutosi ieri (martedì 24 febbraio), hanno partecipato la vicesindaca e gli assessori Morolli e Ridolfi. Nel corso dell’appuntamento, amministratori e cittadini si sono confrontati su proposte, esigenze e prospettive relative al futuro della città di Rimini. Soddisfatta la presidente del Forum Eleonora Giovannardi per la partecipazione all'appuntamento.

"L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto e ascolto in vista della costruzione del nuovo Piano Urbanistico Generale , uno strumento fondamentale per disegnare lo sviluppo del territorio nei prossimi anni. I cittadini hanno portato il proprio contributo partendo dal vissuto quotidiano del quartiere, offrendo all’amministrazione uno sguardo autentico e concreto su criticità, potenzialità e prospettive di Rimini Nord Mare. Il percorso verso il Pug non può prescindere dall’ascolto di chi vive ogni giorno il territorio: il valore di questa serata è stato proprio mettere al centro le persone e il loro vissuto”, ha dichiarato la presidente del Forum.

Durante la riunione sono emerse tematiche legate alla qualità urbana, ai servizi, alla viabilità e alla valorizzazione delle specificità del quartiere. Il dialogo si è svolto con l’obiettivo condiviso di avviare un percorso di collaborazione continuativa tra cittadini e amministrazione.

Il Forum deliberativo di quartiere n.1 tornerà a riunirsi il 9 marzo alle ore 21:00 alla Sala Comunale di Viserba in Via Mazzini 22, per confrontarsi e decidere insieme su quali argomenti proporre un nuovo incontro con l’amministrazione comunale, proseguendo così il cammino avviato.

“Ringraziamo la Vicesindaca e gli assessori Morolli e Ridolfi per aver intrapreso con noi questi primi passi di dialogo. La strada per rendere pienamente operativi e incisivi questi Forum è lunga, ma solo insieme e con la partecipazione attiva dei cittadini si possono ottenere risultati, con tempo e tenacia”, ha concluso la presidente Giovannardi.