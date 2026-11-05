Quartiere 11, tornano gli incontri tra cittadini e Amministrazione

Lunedì 9 novembre a Corpolò una riunione pubblica con il presidente del Forum Marco Succi, la vicesindaca e due assessori

Riprendono le riunioni del forum di quartiere 11, un appuntamento molto atteso, richiesto da tutti i cittadini del Forum, che il Presidente Marco Succi si era impegnato a portare a termine e che ora diventa realtà grazie alla collaborazione e alla disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

Alla riunione saranno presenti il Presidente del Forum Quartiere 11 Marco Succi, il Vice Presidente Giorgio Urbinati, la Segretaria Milena Falcioni, l'Assessore allo Sport Michele Lari, l'Assessora ai Diritti e Benessere degli Animali Francesca Mattei e la Vicesindaca Chiara Bellini.

È una riunione richiesta da tempo dai cittadini del Quartiere 11, spiega il Presidente Marco Succi: "Mi ero preso l'impegno di portarla a termine e oggi, grazie alla collaborazione dell'Amministrazione Comunale, che ringrazio per essere sempre presente e per la disponibilità che ci ha sempre dimostrato, e che non è una cosa scontata, possiamo finalmente incontrarci”.

Al centro dell'incontro il confronto diretto tra cittadini e Amministrazione.

"Io penso che il confronto tra il cittadino e l'Amministrazione, e viceversa, sia fondamentale per far crescere il nostro territorio" - continua Succi - "Solo confrontandoci possiamo ottenere qualcosa di bello, solo col reciproco ascolto possiamo capire davvero le esigenze del quartiere e trovare insieme le soluzioni"

L'appuntamento è per lunedì 9 Novembre alle ore 20:30 presso la Sala del Tituccio a Corpolò, in Via Marecchiese 563.

Tutti i cittadini del Forum di Quartiere 11 sono invitati a partecipare.