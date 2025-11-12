Quasi 100 km orari sopra il limite: la Statale 16 come un circuito, motociclista sanzionato

È stato fermato mentre viaggiava a 169 km all’ora sulla Statale 16

Procedeva a tutta velocità sulla statale 16, ignorando completamente il limite imposto: sanzione pesante per il conducente di una moto Bmw che ieri pomeriggio (martedì 11 novembre) ha trasformato un tratto della Statale 16, in direzione Ravenna, in una pista per due ruote. Il tratto interessato è quello compreso tra la rotonda delle Befane e via Macanno: qui gli agenti della Polizia Locale hanno fermato il motociclista che viaggiava a 169 km orari, una velocità ben superiore ai 70 km orari consentiti su quel segmento stradale. Una velocità talmente elevata - 99 km orari oltre il limite consentito - da configurare la violazione massima prevista dal Codice della Strada per il mancato rispetto dei limiti. Al conducente del motoveicolo è stata quindi contestata l'infrazione ai sensi dell'articolo 142 comma 9 bis e 11 del Codice della Strada, che punisce chi supera il limite di oltre 60 km orari. La violazione comporta conseguenze particolarmente severe: una sanzione amministrativa di 845 euro, il ritiro immediato della patente con sospensione da 6 a 12 mesi e la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida. Si tratta delle sanzioni più gravi previste dall'ordinamento per eccesso di velocità, che mirano a tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada in un tratto particolarmente trafficato e soggetto a controllo.